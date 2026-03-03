المجلس القيادي في إيران يعقد اجتماعه الثالث ونجل خامنئي "بخير"

- اجتمع المجلس القيادي المؤقت في إيران لبحث "الإجراءات الدفاعية الناجحة" بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، واتخذ قرارات لقيادة الدولة، مؤكدًا على التلاحم الوطني واستمرار الأنشطة في البلاد. - مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، بصحة جيدة ويتابع قضايا البلاد، وسط تكهنات حول احتمالية خلافته لوالده رغم رفض النظام لمبدأ الوراثة. - مجتبى، ذو النفوذ العميق في المؤسسات الأمنية، وُلد عام 1969 وفرضت عليه عقوبات أميركية، متزوج من زهرة حداد عادل التي قُتلت مؤخرًا.

عقد المجلس القيادي المؤقت في إيران اليوم الثلاثاء، اجتماعه الثالث، لسد الفراغ بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في العدوان الإسرائيلي الأميركي المتواصل على الجمهورية الإسلامية لليوم الرابع.

وقال التلفزيون الإيراني إن الاجتماع بحث "الإجراءات الدفاعية الناجحة" واتخذ "قرارات لازمة" لقيادة الدولة. وتشكل المجلس بحكم الدستور السبت الماضي بعد اغتيال خامنئي، ويتكون من ثلاثة أعضاء، هم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء رجل الدين علي رضا أعرافي.

إلى ذلك، وفي رسالة تطمين أخرى إلى الشارع الإيراني، أكد الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على "إكس" أن "التلاحم الوطني رأس مالنا الكبير"، قائلا إنه على تواصل مباشر مع رؤساء المحافظات الإيرانية الـ31. وأضاف بزشكيان أن البلد يعيش "ظروفا خاصة لكنه لم يتوقف"، مؤكدا أن "الأنشطة مستمرة في أنحاء إيران"، ومشيرا إلى تفويض "صلاحيات لازمة" إلى المحافظات لـ"اتخاذ قرارات سريعة ومتناسبة مع الظروف المحلية".

مجتبى خامنئي بـ"خير"

إلى ذلك، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، أنها علمت من مصادر موثوقة بأن رجل الدين مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بـ"خير وصحة كاملة"، خلافا لإشاعات إسرائيلية. وأضافت المصادر أن مجتبى خامنئي يتابع حاليا "البت في قضايا شهداء الأسرة وتسيير الأمور، وتقديم الاستشارات، ودراسة الشؤون المهمة للبلاد".

مجتبى حسيني خامنئي (56 عاماً) هو الابن الثاني من الأبناء الأربعة للمرشد الراحل علي خامنئي. ورغم أن نظام الحكم في إيران يرفض مبدأ الوراثة، فإن اسم مجتبى ظل يتردد بقوة في أوساط إيرانية كمرشح محتمل لخلافة والده، غير أن هناك من يستبعد تعيينه مرشداً لإيران، تجنباً لما يُفهم بأنه توريث القيادة، فيما يرى آخرون هذا الاحتمال واردا في ظل الظروف الراهنة واغتيال والده.

ولد مجتبى خامنئي في الثامن من سبتمبر/أيلول 1969، والتحق بالحوزة العلمية في قم عام 1999 لإكمال دراساته الدينية. وخلال الفترة الأخيرة، أشارت وسائل إعلام غربية ومعارضة إلى أنه شخصية ذات نفوذ عميق داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في إيران، ما يعزز احتمالية دعمه من قبل الأجنحة الأكثر ولاءً للنظام. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجتبى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى جانب ثمانية أفراد آخرين مرتبطين بوالده. وتزوج مجتبى من زهرة، الابنة الثانية لرئيس البرلمان الإيراني الأسبق غلام علي حداد عادل، وهو شخصية سياسية بارزة، وقد ذُكر في الأنباء أن زوجته قُتلت في هجوم أمس السبت.