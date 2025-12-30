المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض الانسحاب ويؤكد تمسكه بمواقعه

- المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض الانسحاب ويعزز قواته بعد ضربات جوية استهدفت سفينتين في ميناء المكلا، مؤكدًا على ضرورة البقاء والدفاع عن الأرض في مواجهة أي تحرك معادٍ. - وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، بينما يشير المجلس الانتقالي إلى أن الانسحاب الإماراتي يضرب فكرة التحالف، مع تأكيد عدم نية الانسحاب من حضرموت والمهرة. - التوتر يتصاعد في جنوب اليمن بعد مكاسب المجلس الانتقالي، وسط غضب سعودي وتهديدات لأمنها القومي، مع استعداد القوات الجنوبية لصد أي اعتداء محتمل.

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الثلاثاء، التمسّك بمواقعه وتعزيز انتشار قواته، رافضاً دعوات التحالف الذي تقوده السعودية إلى الانسحاب، وذلك بعد ساعات من ضربات جوية استهدفت سفينتين تحملان أسلحة في ميناء المكلا، بحسب أعلن التحالف. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي قوله إنه "لا تفكير في الانسحاب. لا يعقل أنّ يُطالب صاحب الأرض بمغادرة أرضه"، مشيراً إلى أنّ "الوضع يستدعي البقاء والتعزيز". وتابع "نحن في حالة دفاع وأي تحرك في اتجاه قواتنا سترد قواتنا عليه".

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء ما تبقى من "فرق مكافحة الإرهاب" في اليمن، في ظلّ التطورات التي تشهدها ساحة جنوب اليمن، قال التميمي في تصريحات نقلها "التلفزيون العربي" إن القوات الإماراتية كان وجودها رمزياً وإن قرار الانسحاب جاء لسحب الذرائع، مشيراً إلى أن "ما جرى اليوم يضرب ويلغي فكرة التحالف"، مؤكداً عدم وجود نية لانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حقّق المجلس الانتقالي مكاسب ميدانية واسعة في هجوم خاطف بمحافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين والمتاخمتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان، وهو ما أثار غضب السعودية، وأعلنت اليوم أن تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يُشكل تهديداً لأمنها القومي.

وفي حديث مع "العربي الجديد" قال التميمي، تعليقاً على التطورات في جنوب اليمن، خصوصاً بعد الغارة السعودية المحدودة التي استهدفت اليوم إمدادات عسكرية وصلت من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا، إن "الأمور مستقرة في الجنوب وهناك حالة امتعاض كبيرة، وتحديداً في حضرموت، من الاعتداء على ميناء المكلا، فهو شريان الحياة لثلاث محافظات، حضرموت والمهرة وشبوة، وهذا الميناء جرى تحييده عن أي عمل من هذا النوع حتى عندما جرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة ولم يستخدم طيران التحالف الإماراتي حينها وإنما كان ثمة ترتيب آخر... وتم الاستيلاء عليه بسلاسة دون تعريض المدنيين للخطر".

وتابع: "اليوم كانت ستحصل كارثة لو اقتربت النار من الصهاريج العملاقة، فهذا المخزون النفطي بآلاف الأطنان، لو انفجر كانت لتحصل كارثة". وختم بالقول: "نحن نشعر بالصدمة والغضب من هذه الحالة، هذه الضربة كان يفترض أن توجّه للحوثي لكن للأسف لم يتم ذلك، ونحمّل (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) رشاد العليمي المسؤولية المباشرة القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل التداعيات". وتابع: "لا جديد لافتاً في الوضع على الأرض سوى الشحن والتوتر والتمترس"، مضيفاً أن "القوات الجنوبية جاهزة لصد أي اعتداء، وهناك معلومات بأنه يتم تحشيد قوات على الحدود مع السعودية للزج فيها في مواجهة، ونحن لا نتمنى أن يتم ذلك، ولكن إذا حصل ليس أمامنا خيار إلا المواجهة والدفاع عن الأرض، ونحن في حالة دفاع وليس هجوماً".

واستطرد قائلاً: "المعلومات التي رشحت لنا أن قوات درع الوطن رفضت بمعظمها المشاركة في هذه القوات، لكن تم الاحتفاظ بهذا الاسم وجيء بلواءين مما كانت تسمى حرساً رئاسياً من تعز وأفراداً من المنطقة العسكرية الأولى وتشكيلات غريبة من هناك وهناك، ويجرى تسليمهم معدات عسكرية للهجوم على قواتنا".