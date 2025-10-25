المتطرف البريطاني تومي روبنسون يتظاهر بالإسلام لدخول الأقصى

- حاول تومي روبنسون، المعروف بخطابه اليميني المتطرف والمعادي للإسلام، دخول المسجد الأقصى بادعاء أنه مسلم، لكن تم منعه بعد فشله في تلاوة سورة الفاتحة، بينما سُمح لمرافقه رضوان أيدمير بالدخول. - أظهرت اللقطات روبنسون برفقة شخصيات يمينية متطرفة، حيث تلقى شروحًا من الحاخام يهودا غليك، وادعى أن أيدمير هو "شيخه" بعد منعه من الدخول. - أثارت زيارة روبنسون لإسرائيل وتصريحاته المؤيدة للهجمات على غزة ردود فعل غاضبة من مسلمين بريطانيين وجماعات يهودية معارضة للعنصرية.

حاول تومي روبنسون، المعروف بخطابه اليميني المتطرف والمعادي للإسلام في بريطانيا، التظاهر بأنه مسلم لدخول المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وفي مقاطع مصوّرة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسيلي-لينون، في القدس الشرقية برفقة اليميني المتطرف الأسترالي-الإسرائيلي آفي يمني، ويوتيوبر تركي الأصل كان مسلمًا سابقًا يُدعى رضوان أيدمير، وفق مراسل "الأناضول".

ذاك المؤثر المتطرف والعنصري البريطاني تومي روبنسون حاول دخول المسجد الأقصى برفقة سياسي إسرائيلي سابق عبر الكذب والادعاء بأنه مسلم.



ويبدو أن هناك حملة من جماعة 7000$ تهدف إلى تشويه صورة الفلسطيني المسلم، ونشر ادعاءات كاذبة تُظهر أن إسرائيل تمنح حرية العبادة، بينما المسلمون هم من… https://t.co/fkXCqoIdD9 pic.twitter.com/UI0FkbSpz1 — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 24, 2025

وأظهرت اللقطات روبنسون، السبت، وهو يتلقى شروحًا في ساحة المسجد الأقصى من الحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك، قبل أن يحاول الدخول إليه. وعندما طلب منه أحد أفراد الأمن الفلسطيني عند إحدى البوابات إبراز هويته، أجاب روبنسون بالقول: "نعم، أنا مسلم". فطلب منه الحارس تلاوة سورة الفاتحة لإثبات ذلك، إلا أنه لم يتمكن من تلاوتها، فتدخل أيدمير المرافق له وقرأ السورة بالعربية.

وعلى إثر ذلك سُمح بدخول أيدمير فقط، بينما مُنع روبنسون من دخول المسجد. واعترض روبنسون مدعيًا أن أيدمير هو "شيخه"، لكن الحارس أوضح أن المسجد مفتوح للمسلمين فقط، وطلب منهما التوقف عن التصوير. وظهر في مقطع آخر أحد الحراس وهو يقول لروبنسون: "لأسباب سياسية، لا يُسمح لغير المسلمين بالدخول".

وقدّم روبنسون وفريقه الحادثة على أنها "منع من دخول المسجد الأقصى"، فيما أكدت إدارة الأوقاف الإسلامية أن المسجد مغلق أمام الزوار غير المسلمين، وأن الصلاة فيه مخصصة للمسلمين فقط. وخلال زيارته لإسرائيل، التقى روبنسون عدداً من الشخصيات اليمينية المتطرفة، وأطلق تصريحات مؤيدة للهجمات على غزة، مستخدمًا عبارات معادية للعرب، ما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي من مسلمين بريطانيين وجماعات يهودية معارضة للعنصرية.

(الأناضول)