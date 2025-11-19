المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي كبير مفاوضي الحوثيين في مسقط

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، في مسقط، كبير مفاوضي جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام، وركّز النقاش على ضرورة "تهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية بنّاءة وجامعة". وجدّد غروندبرغ تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل أنصار الله (الحوثيين). كما أكد غروندبرغ، الأربعاء، أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتهيئة الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وعقد المبعوث الأممي، خلال زيارته لمسقط، مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العُمانيين، لـ"استعراض آخر المستجدات ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن".

في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية في محور الرزامات بمحافظة صعدة شمالي اليمن "أسقطت مسيّرة هجومية تابعة لجماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، إيرانية الصنع". ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، عن مصادر عسكرية، أن "الطائرة من طراز (صماد-1) جرى رصدها لحظة اقترابها على ارتفاع منخفض، لتتعامل معها منظومات الدفاع الجوي في المحور وتتمكن من إسقاطها".

وذكرت المصادر أن "المسيّرة الهجومية كانت تنفذ مهمة استطلاع هجومية، ضمن محاولات حوثية متكررة لاختراق خطوط التماس في المنطقة". يشار إلى أن هذه الطائرة المسيرة التابعة للحوثيين هي الـ17 التي يجري إسقاطها من قبل القوات الحكومية والقوات الموالية لها منذ مطلع العام الجاري.