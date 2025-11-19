المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي كبير مفاوضي الحوثيين في مسقط

تعز

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
19 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:21 (توقيت القدس)
غروندبرغ خلال كلمة له في مجلس الأمن 13 فبراير 2025 (Getty)
- التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مسقط مع كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، لبحث تهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة، وأكد التزام الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها المحتجزين.
- أجرى غروندبرغ مباحثات مع مسؤولين عُمانيين لتعزيز جهود الوساطة الأممية في اليمن، مشددًا على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق تسوية سياسية.
- أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيّرة هجومية إيرانية الصنع تابعة للحوثيين في صعدة، وهي الطائرة الـ17 التي تُسقطها القوات الحكومية منذ بداية العام.

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، في مسقط، كبير مفاوضي جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام، وركّز النقاش على ضرورة "تهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية بنّاءة وجامعة". وجدّد غروندبرغ تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل أنصار الله (الحوثيين). كما أكد غروندبرغ، الأربعاء، أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتهيئة الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وعقد المبعوث الأممي، خلال زيارته لمسقط، مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العُمانيين، لـ"استعراض آخر المستجدات ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن".

رجل أمن حوثي في صنعاء، 19 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية

الحوثيون يرفضون قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن

في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية في محور الرزامات بمحافظة صعدة شمالي اليمن "أسقطت مسيّرة هجومية تابعة لجماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، إيرانية الصنع". ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، عن مصادر عسكرية، أن "الطائرة من طراز (صماد-1) جرى رصدها لحظة اقترابها على ارتفاع منخفض، لتتعامل معها منظومات الدفاع الجوي في المحور وتتمكن من إسقاطها".

وذكرت المصادر أن "المسيّرة الهجومية كانت تنفذ مهمة استطلاع هجومية، ضمن محاولات حوثية متكررة لاختراق خطوط التماس في المنطقة". يشار إلى أن هذه الطائرة المسيرة التابعة للحوثيين هي الـ17 التي يجري إسقاطها من قبل القوات الحكومية والقوات الموالية لها منذ مطلع العام الجاري.

