- خطة بيرنهام لإعادة هيكلة الدولة تهدف إلى تحسين حياة البريطانيين من خلال استعادة دور الدولة، وقف الخصخصة، اللامركزية، والتصنيع، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل العام والإسكان، وتواجه معارضة من حزب المحافظين. - يواجه بيرنهام تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، منها سد الفجوات المالية دون رفع الضرائب، ضغوط دولية بسبب الإنفاق العسكري، ومعارضة داخلية من تيارات داخل حزب العمال. - خطة اللامركزية تمنح مجالس الحكم المحلي سلطة اتخاذ القرار، لكنها تواجه معارضة بسبب مخاوف من تعزيز النزعات الانفصالية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مع عدم وضوح شكل وصلاحيات البرلمان المركزي والمجالس المحلية.

دخل السياسي البريطاني آندي بيرنهام مكتبه في 10 داوننغ ستريت، يوم الاثنين، حاملاً عبئاً لم يختره، لكنه أبدى عزماً على تحمله، وبشّر البريطانيين بأن لديه "خطة لإعادة هيكلة الدولة" من شأنها أن "تحسن حياتهم"، و"تعيد الأمل" إليهم، وتستعيد "ثقتهم" المفقودة في النظام السياسي لبلادهم.

هو، وليس غيره، من تحدث عن "الدرب الخاطئ" الذي تسير فيه المملكة المتحدة، إحدى كبريات الدول المتقدمة في العالم، منذ أربعين عاماً. وهو يعلم أيضاً أن أمامه ثلاث سنوات، حتى الانتخابات المقبلة عام 2029 على الأقل، ليضع البلاد على طريق العودة عن هذا الدرب، إذا أُريد لحزب العمال أن يبقى في الحكم.

الآن، أكمل تشكيلته الوزارية التي بدت وكأنها تسوية ترضي مختلف الأطراف، ولا سيما القوى الرئيسية المتصارعة على التأثير في سياساته الرامية إلى تطبيق ما وصفه بأنه "أكبر تغييرات" تشهدها بريطانيا خلال الأربعين عاماً الماضية. فقد أرضت التشكيلة الرأسماليين من تيار الليبراليين الجدد باستبعاد إيد ميليباند، المؤمن بزيادة دور الدولة وفرملة سياسة التصنيع على حساب البيئة، من وزارة الخزانة، ونقله من وزارة الطاقة إلى الخارجية. وفي المقابل، أبقى شبانة محمود في منصب وزيرة الداخلية، مطمئناً المتوجسين من احتمال فرض تيار اليمين وأصحاب الشركات الكبرى والرأسماليين رؤاهم التي تخدم مصالحهم.

عندما يبدأ بيرنهام ووزراؤه مهمتهم اليوم، عليهم أن يضعوا نصب أعينهم عقيدة رئيسهم، وهي أن النظام السياسي، حكومةً وبرلماناً، لم يعمل لمصلحة الناس منذ فترة طويلة. الأسر تعاني من تكاليف المعيشة، ولا بد من تغيير هذا الوضع. ولأنه رئيس الحكومة والمسؤول الأول عن النجاح والفشل، فقد حدد لهم، وفق ما هو متاح عن خطته للإنقاذ، استراتيجية تقوم على ثلاثة عناصر أساسية تشكل أركان نموذجه الاقتصادي الجديد: استعادة دور الدولة ووقف الخصخصة، واللامركزية، والتصنيع.

خطة بيرنهام

ويواجه بيرنهام تحديات توازي طموح هذه الاستراتيجية. الفارق الوحيد بين رئيس الوزراء الحالي وسابقيه، بل ومعاصريه من السياسيين، هو وضوح موقفه من دور الدولة في الاقتصاد والإصلاح. فكل ما يصدر عنه يعادي عقيدة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت ثاتشر، أو "الثاتشرية"، المطبقة منذ أربعة عقود، ويطرح بدلاً منها "البيرنهامية" و"المانشسترية"، في إشارة إلى تجربته الناجحة في إدارة مدينة مانشستر الكبرى، بوصفها صيغة اشتراكية تتبنى قاعدة مفادها أن الاقتصاد والمؤسسات يجب أن تعمل لمصلحة الناس، وليس العكس.

وتتحدث خطة بيرنهام بوضوح عن قطاعات حيوية بالنسبة للمواطنين، مثل الطاقة، والنقل العام، والمياه، والإسكان. كما يرفض بشدة فكرة شراء كل أو بعض قطاعات "خدمة الصحة الوطنية"، وهي الفكرة التي طرحها الأميركيون قبل سنوات. ولأن هذه القطاعات تحقق أرباحاً طائلة للشركات الكبرى، ممثلةً بتيار الليبراليين الجدد، فإن الخطة تواجه معارضة، ليس فقط في أوساط أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى، بل أيضاً من تيار قوي داخل حزب العمال نفسه، يتزعمه رئيس الوزراء السابق توني بلير. ويجادل هؤلاء بأن التأميم، حتى وإن جاء بصيغة مخففة كما يقول أنصار بيرنهام، لن يضخ في شرايين الاقتصاد الأموال الكافية لمعالجة مشكلاته الهيكلية. وحتى قبل أن تبدأ حكومة بيرنهام في تطبيق مشروعها أو شرح آليات تنفيذه، لجأت بعض المؤسسات، مثل "ثيمز ووتر"، إلى القضاء لمنع إعادتها إلى سيطرة الدولة.

ويرد فريق بيرنهام بأن الهدف الأساسي لمشروعهم ليس سيطرة الدولة، بل زيادة الإنتاجية والجودة، والأهم اضطلاعها بدورها الرئيسي في ضبط الأسعار وخفض تكاليف المعيشة عن المواطنين، الذين يروج بيرنهام أن عقيدته تقوم على خدمتهم. ولذلك، قرر في أول يوم له في الحكم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء البالغة 5%.

تقارير دولية بيرنهام يجري تغييرات "جذرية" مع وعد بتخفيف أعباء معيشة البريطانيين

الفجوات السوداء

ويقود حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، ومعه حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، حملة شرسة ضد هذه الخطة الاشتراكية الطموحة، محذرين من أنها ستعرقل مناخ الإبداع والابتكار، وتزيد الدين العام.

وتستند المعارضة إلى أن المشكلة المستعصية في بريطانيا هي المال. فعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة، عانت الميزانية عجزاً حال دون تمكين رؤساء الحكومات، ولا سيما آخر ستة منهم خلال عشر سنوات، من ترجمة وعود الإصلاح والتغيير وتحسين مستويات المعيشة إلى واقع. وتكمن معضلة بيرنهام وفريقه الجديد في أن حزب العمال تعهد، في انتخابات 2024 التي أوصلته إلى السلطة بتأييد شعبي كبير، بعدم رفع الضرائب. وتحتاج الحكومة الآن إلى ما بين 10 و15 مليار جنيه إسترليني على الأقل لسد "الفجوات السوداء" في تمويل سداد القروض، وتعويض تراجع الإيرادات الضريبية الناتج عن تباطؤ الاقتصاد، في ظل مناخ دولي غير مواتٍ تعصف به تداعيات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز.

أما البعد الدولي الآخر، فيتعلق بالحرب الأوكرانية، التي أنفقت عليها بريطانيا حتى الآن 21.8 مليار جنيه إسترليني (الجنيه الإسترليني الواحد يساوي 1.34 دولار أميركي)، وفق تقارير الحكومة الرسمية، إضافة إلى ضغوط حلف شمال الأطلسي (ناتو) لزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشككون في جدية مشروع بيرنهام من تعيين جون هيلي، الذي كان وزيراً للدفاع في حكومة كير ستارمر، وزيراً للخزانة، بعدما استقال سابقاً بسبب عدم تلبية مطلبه بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 197 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقتصاد دولي بيرنهام يطمئن الأسواق بتأكيد الالتزام المطلق بالانضباط المالي

معارك ضخمة مقبلة

ولهذا، يرى "تحالف أوقفوا الحرب"، الذي يضم أطيافاً سياسية ونقابية وعمالية ومهنية مختلفة، في هذا التعيين انتصاراً لمصالح شركات السلاح، وإثباتاً بما لا يدع مجالاً للشك أن المجمع الصناعي العسكري هو من يمسك بزمام السياسة الاقتصادية لبيرنهام، وأن تجار السلاح والجنرالات باتوا الآن داخل أروقة صنع القرار. ويحذر التحالف البريطانيين من أن "معارك ضخمة مقبلة" تنتظرهم دفاعاً عن الرعاية الاجتماعية والصحة والإسكان، في مواجهة شركات تصنيع السلاح. ويبدو أن هذا التحالف، ذا التأثير الكبير في الشارع البريطاني، عازم على خوض هذه المعارك "من أجل حياة كريمة يستحقها البريطانيون".

ويحمل شعار "اللامركزية" بريقاً خاصاً لدى مجالس الحكم المحلي، إذ يوحي بمنح القواعد الشعبية، ولا سيما في إنكلترا، سلطة اتخاذ القرار بشأن القضايا التي تعنيها، في ظل تباين مشكلات واحتياجات الأقاليم، البالغ عددها نحو 300 منطقة حكم محلي، لكل منها مجلس بلدي. أما اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فلها حكومات وبرلمانات منفصلة.

ويقف المحافظون، ومعهم أنصار المملكة المتحدة الموحدة، في وجه هذا المشروع، خشية أن يعزز نزعات الانفصال التي أُجهضت في استفتاء استقلال اسكتلندا عام 2014. وقد تغذي خطة بيرنهام أيضاً النزعة الداعية إلى انفصال أيرلندا الشمالية وانضمامها إلى جمهورية أيرلندا، وهو أمل يرى الأيرلنديون أن تحقيقه مسألة وقت وفرصة مواتية.

وسياسياً، لم يطرح بيرنهام، عندما أعلن خطة اللامركزية التي تشمل إنشاء مقر آخر لرئاسة الحكومة في مانشستر، شمالي إنكلترا، تصوراً واضحاً لشكل وصلاحيات البرلمان المركزي، بمجلسيه العموم واللوردات، ولا لمجالس الشيوخ المحلية التي يريد تشكيلها. ويحذر معارضو الفكرة من أن تصوره للنظام البرلماني لن يعزز النزعات الانفصالية فحسب، بل ينطوي أيضاً على تعقيدات سياسية، وتهديدات للهوية الإنكليزية، وسيكبد الميزانية أعباءً مالية لا تحتملها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وليس المحافظون وحدهم من يعارضون المشروع، إذ يوجد داخل حزب العمال أيضاً تيار يتبنى المخاوف نفسها.

وحتى الآن، لا يزال من السابق لأوانه اختبار مدى قدرة بيرنهام وتياره الجديد على تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي. لكنه، منذ يومه الأول في السلطة، لم يبالغ في بث أجواء التفاؤل، بل صارح البريطانيين بأن ما ينتظرونه منه "لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها". فالسياسي، الذي راكم خبرة وزير في حكومات عمالية سابقة، يدرك تماماً حجم التحديات التي تنتظره. ويبقى المال، وما يرتبط به من صراع قوى داخل حزب العمال، وعلى الساحة السياسية البريطانية وخارجها، أبا هذه التحديات.