المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بعدم فتح معبر رفح

أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المستوى السياسي بعدم فتح معبر رفح وعدم نقل المساعدات كلها إلى غزة، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى تسليم جثامين القتلى المحتجزين لدى حماس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف الأربعاء المقبل مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، إذ من المقرر فتح المعبر أمام حركة الخروج والدخول من القطاع المحاصر وإليه، بموجب اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (كان)، الثلاثاء، فإن لا تنسيق حتى الآن لتسليم جثامين لإسرائيل من قبل الصليب الأحمر، اليوم، وذلك رغم توقع تسليم إسرائيل جثثاً لمقاتلي حماس. وبحسب "كان" فإن عدد الجثث التي ستسلم في الوقت الراهن أقل مما كان مخططاً له.

وتضغط إسرائيل من أجل تسريع تسليم الجثامين الـ24 المتبقية في قطاع غزة، رغم إقرار مسؤولين ومعلقين إسرائيليين، قبل بدء تنفيذ الصفقة، بأن العثور على جميع الجثث سيتطلب وقتاً، بسبب حجم الدمار الذي خلّفته دولة الاحتلال في القطاع خلال حرب الإبادة، وعليه تقرّرت إقامة آلية دولية بمشاركة إسرائيل نفسها للبحث عن الجثامين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنّ تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلتهم إسرائيل في حربها على غزة سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه "تحدٍّ هائل"، بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة. وذكر كريستيان كاردون؛ المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "هذا تحدٍ أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء. إنه تحدٍ جسيم"، مضيفاً أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، وأن هناك احتمالاً بألّا يُعثَر عليهم أبداً.

وفي وقت سابق اليوم، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، في رسالة لعائلات المحتجزين، إن الضغط على حركة حماس سيزداد من أجل إعادة 24 جثة لمحتجزين قتلى، بعد أن أعادت أربع جثث أمس الاثنين، بالإضافة إلى 20 أسيراً على قيد الحياة.

وتابع هيرش: "جرت مناقشة الموضوع أمس في محادثات رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، الذي عبّر عن موقفه، كما تجلّى ذلك أيضاً في تصريحات الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي مساء أمس. يُتابع الموضوع أيضاً مع جهات دولية أخرى، ويستمر عملنا (فريق التفاوض) مع الوسطاء حتى في هذه اللحظات". وقبل ذلك، قال جيش الاحتلال، في بيان اليوم، إنه "يجب على حماس الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة المختطفين كافة إلى عائلاتهم لمواراتهم الثرى".