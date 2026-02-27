المؤتمر التاسع لحزب العمال يحدد أولويات كوريا الشمالية

- حدد كيم جونغ أون أولويات كوريا الشمالية للأعوام الخمسة المقبلة، مع التركيز على توسيع القدرات النووية وتطوير الصواريخ والمسيّرات، مع إمكانية التفاهم مع الولايات المتحدة بشرط الاعتراف ببيونغ يانغ كقوة نووية، بينما رفض بناء علاقات مع كوريا الجنوبية. - اختتم حزب العمال الحاكم مؤتمره التاسع بإعادة انتخاب كيم جونغ أون أميناً عاماً، وترقية شقيقته كيم يو جونغ، مع التركيز على الدفاع والعلاقات بين الكوريتين والإدارة الاقتصادية. - تشهد كوريا الشمالية تحولاً في عقيدتها العسكرية لتعزيز الأسلحة التقليدية بجانب النووية، في ظل التوترات الجيوسياسية، مع احتمالية دور روسي في التحديث.

حدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أولويات بلاده للأعوام الخمسة المقبلة: مواصلة توسيع القدرات النووية وتعزيزها، وتطوير الصواريخ الباليستية والمسيّرات. وفي حين أغلق الباب أمام أي مبادرة لبناء علاقات مع كوريا الجنوبية، فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام "التفاهم" مع أميركا، بشرط الاعتراف ببيونغ يانغ قوة نووية.

واختتم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية مؤتمره، الذي يُعقد مرة واحدة كل خمس سنوات، والذي كان افتتح في بيونغ يانغ الجمعة الماضي. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية المؤتمر التاسع للحزب بأنه جرى "بشكل رائع" في "عاصمة الثورة"، بحضور 5000 مندوب و2000 مراقب. ويحدد هذا الحدث المصمم بعناية، الأولويات الوطنية حتى نهاية هذا العقد، والتي تشمل الدفاع والعلاقات بين الكوريتين والإدارة الاقتصادية والتوجه الأيديولوجي.

وكان الحدث الأبرز، لكن المتوقع في افتتاح المؤتمر، إعادة انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أميناً عاماً لحزب العمال الكوري الشمالي، وهو أعلى منصب في الحزب. وعقب ذلك أطلقت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية حملة دعائية تمجّد كيم وتصفه بأنه أعظم رجل في العالم. كما وصفت قيادته بأنها بمثابة معجزة. أيضاً كان لافتاً، ترقية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، إلى منصب أعلى، حيث أعلنت اللجنة المركزية لحزب العمال الاثنين الماضي تعيين يو جونغ، التي كانت تشغل سابقاً منصب نائب مدير قسم، مديرة قسم كامل، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وكان المجتمعون في المؤتمر بحثوا الخطط والأهداف الخمسية بقطاعات مهمة، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية أول من أمس الأربعاء. وقالت إن اجتماعات بحثية واستشارية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد وأعمال الحزب، عُقدت في جلسات منفصلة. وأضافت أن المناقشات ركزت على ضمان الدقة العلمية والطابع المبتكر في تطبيق الهدف العام ومبدأ الاستراتيجية الخمسية، إلى جانب التدابير الفنية لكل قطاع من أجل دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني المعتمد على الذات، ولفتت أن نتائج المناقشات الجماعية ستُقدم إلى اللجنة لصياغة قرار مؤتمر الحزب بشأنها.

أهداف رئيسية للسنوات الخمس المقبلة

واختُتم المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، بعرض عسكري في العاصمة بيونغ يانغ أول من أمس الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله إن "مكانة البلاد الدولية ارتفعت بشكل غير عادي"، وإن بيونغ يانغ حددت أهدافاً سياسية رئيسية للخمس سنوات المقبلة. وأضاف: "حزبنا عازم على مواصلة توسيع وتعزيز قدراتنا النووية الوطنية وممارسة مكانتنا بصفتنا دولة نووية على أكمل وجه. سنركز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتنا النووية التشغيلية". وذكرت الوكالة أن كيم استعرض أيضاً خطط كوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر قوة، ومن بينها صواريخ تطلق من تحت الماء وأنظمة هجومية تستخدم الذكاء الاصطناعي وطائرات مسيّرة وأسلحة قادرة على ضرب أقمار العدو الصناعية.

وأعلن كيم جونغ أون أن "تفاهماً" بين بيونغ يانغ وواشنطن سيكون ممكناً إذا اعترفت الولايات المتحدة ببلاده قوة نووية، لكنه شدد على أن كوريا الجنوبية تبقى "الأكثر عدائية". ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الخميس، عن كيم قوله إنه إذا احترمت "واشنطن الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في الدستور، وتخلت عن سياستها العدائية، فلا يوجد سبب يمنعنا من التفاهم مع الولايات المتحدة". وأضاف كيم أن "آفاق العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تعتمد كلياً على موقف الولايات المتحدة"، مؤكداً أن النظام سيتخذ ردوداً "مناسبة" إذا استمرت واشنطن في موقفها التصادمي. وتابع: "سواء كان تعايشاً سلمياً أو مواجهة أبدية، فنحن مستعدون للخيارين، والقرار ليس لنا". وكانت شقيقة كيم، يو جونغ، قد أصرّت مراراً وتكراراً على أن الاعتراف بالوضع النووي لكوريا الشمالية يجب أن يأتي أولاً.



وصف كيم كوريا الجنوبية بأنها الكيان الأكثر عدائية لبلاده



لكن في المقابل بدا الزعيم الكوري الشمالي وكأنه يغلق الباب أمام أي مبادرة لبناء علاقات أوثق مع سيول، قائلا إن بلاده "لا مصلحة لها بالتعامل مع كوريا الجنوبية، الكيان الأكثر عدائية". ووصف الجهود الأخيرة لكوريا الجنوبية بأنها "مخادعة". واتهم الإدارات الكورية الجنوبية السابقة "بمحاولة قلب نظام كوريا الشمالية رأساً على عقب"، قائلاً إن "النهج التصالحي الذي تنتهجه الحكومة الكورية الجنوبية الحالية ظاهرياً ليس إلا خداعاً فجاً"، مشدداً على أن بلاده يمكنها تدمير كوريا الجنوبية "بالكامل" إذا تعرض أمنها للتهديد. وسبق لكيم أن أعاد تعريف العلاقات بين الكوريتين بأنها تلك التي تربط "دولتين معاديتين" في قطيعة متعمدة مع الصيغة القديمة لأمة منقسمة تتجه نحو إعادة التوحيد.

ويتوقع مراقبون أن تقوم بيونغ يانغ بتضمين هذا التحول في دستور الحزب، وإزالة الإشارات إلى "نصفين منقسمين من الأمة نفسها"، والمصالحة والتبادلات، ما يعني تعزيز الاستمرار في السياسات العدائية ضد الجارة الجنوبية. في المقابل، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، أمس الخميس، أن الجهود المبذولة لبناء الثقة وإيجاد أرضية مشتركة مع كوريا الشمالية يجب أن تستمر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. ومن اللافت للنظر أن خطاب كيم الافتتاحي يوم الجمعة الماضي بالكاد ذكر سيول أو واشنطن، حيث تحول بدلاً من ذلك إلى الطموح الاقتصادي. وقال إن "أمام حزبنا مهام ثقيلة وعاجلة تتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين سبل عيش الناس وتحويل جميع جوانب الحياة الاجتماعية في البلاد بأسرع وقت ممكن".

عقيدة كوريا الشمالية العسكرية

وكان كيم جونغ أون قد أضفى قبل انعقاد المؤتمر الطابع الرسمي على عقيدة عسكرية ذات آثار بعيدة المدى على الأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها. حيث لمح منذ أشهر إلى تبني استراتيجية عسكرية مزدوجة المسار. فخلال جولة تفقدية، أجراها في سبتمبر/أيلول الماضي، لمعاهد الأسلحة، أعلن عن خطط للمضي قدماً في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد. فبينما تواصل كوريا الشمالية بناء ترسانتها النووية، فإنها تشعر بالحاجة إلى تعزيز أسلحتها التقليدية في مواجهة كوريا الجنوبية، التي تفتخر بواحدة من أكبر قدرات إنتاج الأسلحة التقليدية في العالم، باعتبار أن أهم الدروس المستفادة من الحرب، أن الأسلحة النووية، في الواقع، غير قابلة للاستخدام في ساحة المعركة. هذا التوجه لبيونغ يانغ، طرح تساؤلات حول تفاصيل الاستراتيجية العسكرية الجديدة، وما نوع الأسلحة التقليدية التي سيتم تطويرها، وكيف سيتم دمجها مع الأسلحة النووية؟

تحول دراماتيكي بالعقيدة العسكرية

وفي تعليقه على ذلك، قال المختص في الشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد": يبدو أن كوريا الشمالية أمام تحول دراماتيكي فيما يتعلق بعقيدتها العسكرية التي ظلت مقيّدة لعقود طويلة بالاعتماد على تطوير الترسانة النووية لتعزيز حالة الردع. وقد دفعت التقلبات والتأثيرات الجيوسياسية التي أحدثتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية، فضلاً عن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الأميركية ضد دول ذات سيادة، مثل إيران وفنزويلا، بيونغ يانغ لإجراء مراجعة بشأن التعامل مع مثل هذه الهجمات في المستقبل، خاصة أن الحروب التقليدية لا تعتمد على القدرات النووية، بل الأسلحة التكتيكية وكذلك الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقد تجلى ذلك في الصدام العسكري الأخير بين الهند وباكستان وهما دولتان نوويتان.



جينغ وي: كوريا الشمالية أمام تحول دراماتيكي فيما يتعلق بعقيدتها العسكرية



وأضاف أن كوريا الشمالية تدرك حجم هذه المخاطر مع تزايد الأنشطة العسكرية حولها، وتعزيز جيرانها، مثل كوريا الجنوبية واليابان، من تحالفاتهم الأمنية، كما أن نجاح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في الانتخابات البرلمانية مؤخراً، قد يدفع طوكيو باتجاه إعادة العسكرة وفق المتطلبات الأمنية الجديدة، بالاعتماد على ذريعة التهديد الصيني، ومخاطر انقضاض بكين على تايوان. لكل ذلك تبرز الحاجة الآن إلى تحديث قطاع الأسلحة التقليدية في كوريا الشمالية، وقد يكون لروسيا دور في ذلك.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، هنأ كيم جونغ أون، بعد أن عزز قيادته في المؤتمر الأخير للحزب الحاكم في البلاد. وقال شي إن إعادة اختيار كيم أميناً عاماً لحزب العمال الكوري الاثنين الماضي، يعكس "الثقة العالية والدعم الكامل" من "الحزب والحكومة والشعب" في البلاد. وقال شي، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، إنه مستعد للعمل مع كيم من أجل "فتح فصل جديد في الصداقة بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وخدمة قضية التنمية الاشتراكية في كلا البلدين، وتعزيز رفاهية شعبينا وصداقتهما". وأعرب عن أمله أن ينتهز "الحزب والشعب" في كوريا الشمالية الفرصة "لدفع القضية الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تحقيق إنجازات جديدة باستمرار". وأضاف أن كوريا الشمالية والصين "جارتان اشتراكيتان وصديقتان"، وإن "حماية العلاقات بين البلدين وتوطيدها وتطويرها لا تزال سياسة ثابتة" لبكين.