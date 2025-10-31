اللجنة الإدارية لغزة: تناقضات موقفي "فتح" و"حماس"

- التحديات والوساطة: منذ 2007، تواجه محاولات تشكيل اللجنة الإدارية لغزة عقبات، حيث تسعى مصر وقطر لحل الخلافات بين فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، وحماس من جهة أخرى. ترفض إسرائيل أي دور مؤثر للسلطة، بينما تقترح الوساطة لجنة من مستقلين وتكنوقراط. - موقف فتح: تصر فتح على أن تكون اللجنة تحت مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة وزير لضمان الوحدة الجغرافية والسياسية. ترفض أي لجنة خارج إطار السلطة، معتبرة ذلك وصفة للانقسام. - موقف حماس: توافق حماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي دون تبعية سياسية، وتترك للمصريين اختيار أعضائها، مؤكدة استعدادها لتسليم مقاليد الأمور للجنة كخطوة نحو وحدة النظام السياسي.

يعيد مشهد تشكيل اللجنة الإدارية لغزة والخاصة بإدارة شؤون القطاع إلى الأذهان العقبات التي تواجه حل هذا الملف منذ عام 2007، والتي كانت الدول الوسيطة، مثل مصر وقطر وغيرها، سعت لحلها عبر رعاية اتفاقيات مصالحة. وبعد حرب الإبادة التي استمرت عامين ويومين على القطاع، لا يبدو الاتفاق ناضجاً لتشكيل اللجنة الإدارية لغزة التي يطلق عليها اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"، ويواجه صعوبات، في ظل الفجوة بين نظرة حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة ونظرة حركة حماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها من جهة أخرى. في المقابل يسعى الوسيط المصري إلى إيجاد مقاربة تمهد الطريق للإعلان عن تشكيل اللجنة الإدارية لغزة في أقرب وقت لقطع الطريق أمام أي تدخلات دولية وإسرائيلية من شأنها فرض الرؤية الأميركية والإسرائيلية بخصوص ما يعرف بـ"مجلس السلام".

وتبدو المشكلة الرئيسية المتعلقة بهذا الملف مرتبطة باشتراط السلطة الفلسطينية وحركة فتح أن يكون رئيس اللجنة الإدارية لغزة وزيراً في الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد مصطفى، وهو ما يصطدم بالموقف الإسرائيلي مرحلياً الرافض لأي دور مؤثر وفاعل للسلطة. في المقابل ترى حركة حماس ضرورة تشكيل هذه اللجنة حالياً للبدء في مهامها بعيداً عن أي شروط أو عقبات أخرى، في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت الرافض لتولي حركة حماس أو السلطة شؤون القطاع. ويبحث الوسطاء حالياً عن خيارات يمكن إقناع الطرف الأميركي بها بحيث يكون جميع أفراد اللجنة الإدارية لغزة مستقلين و"تكنوقراطا"، ما سيمهد الطريق لتعامل العالم مع اللجنة خلال الفترة المقبلة ويفتح الباب أمام بدء عملها.



منذر الحايك: أي لجنة تُشكّل خارج إطار السلطة الفلسطينية مرفوضة رفضاً قاطعاً



وخلال الأيام الماضية اجتمعت الفصائل الفلسطينية جميعها في القاهرة، إلا أن حركة فتح لم تشارك في هذا اللقاء، وتم الاكتفاء بعقد اجتماع ثنائي بين وفد حماس برئاسة خليل الحية ووفد آخر ترأسه نائب رئيس السلطة حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج. وفي وقتِ لاحق، قالت حركة فتح إن هذا الوفد لم يمثل الحركة وإنما مثّل جسم السلطة الفلسطينية، فيما أعلنت الحركة رفضها لمخرجات لقاء الفصائل، ورأت أنه لا يمثل التفاهمات التي جرى الاتفاق مع حركة حماس بخصوصها. ولا يزال شكل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بشأن غزة غير واضح المعالم في ظل عدم التزام الاحتلال بتنفيذ كامل تعهداته بشأن المرحلة الأولى، سيما ما يتعلق بفتح المعابر والإغاثة وغيرها من الملفات.

موقف "فتح" من اللجنة الإدارية لغزة

وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن موقف الحركة من تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة "واضح وثابت"، موضحاً أن الحركة "توافق على تشكيل لجنة إسناد أو لجنة إدارية، شرط أن تكون مرجعيتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تتولى الحكومة الفلسطينية تشكيلها برئاسة وزير من الحكومة، لتعمل لفترة انتقالية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإن أمكن انتخابات مجلس وطني لتجديد الشرعيات كافة".

وقال الحايك إن "أي لجنة تُشكّل خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية مرفوضة رفضاً قاطعاً"، مضيفاً: "نريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية كما هي في الضفة الغربية، من أجل الربط الجغرافي والديمغرافي والإداري والسياسي بين شطري الوطن، الضفة وغزة والقدس. وأي لجنة لا تكون مرجعيتها السلطة هي وصفة للانقسام والانفصال، ونحن لن نكون في مربع الانفصال بالمطلق، وسنبقى في مربع الوحدة الوطنية حتى لو رفضها الآخر".

وشدد الحايك على أن حركة فتح لا تبحث عن شروط ولا تطرح مطالب، موضحاً أن "الأمر بالنسبة للحركة ثابت، وهو الوحدة الجغرافية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني من أجل مواجهة مشروع نتنياهو الانفصالي بين شطري الوطن". وكشف أن "فتح" كانت قد التقت في السابق قيادة "حماس"، وأبلغتها "بضرورة أن تكون الحكومة الفلسطينية هي التي تُشكّل اللجنة، حتى نذهب باتجاه وحدة سياسية وجغرافية حقيقية"، موضحاً أن "ما عطّل التوافق هو البيان الأخير لاجتماع الفصائل، الذي لم يذكر بوضوح أن السلطة الوطنية هي المرجعية للجنة الإسناد أو اللجنة الإدارية". وبحسب المتحدث باسم حركة فتح، "نحن لا نتحدث عن الأسماء، بل عن رئاسة اللجنة، التي يجب أن تكون لوزير في الحكومة الفلسطينية، حتى تكون الصورة واضحة للعالم أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية والنظام السياسي الذي يمثل دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

"حماس" تركت المهمة للمصريين

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل الفلسطينية اتفقت قبل أشهر عديدة على موضوع تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بوصفها جهة حاكمة للقطاع، وكان ضمن التوافق ألا تكون هذه اللجنة تتبع لأي تنظيم سياسي. وأضاف قاسم أن حركة فتح تراجعت لاحقاً عن هذا التوافق لاعتباراتها الخاصة، إلا أن هذا الملف ما زال مطروحاً، مبيناً أنه تم الحديث مع الوسطاء المصريين بشأن أعضاء ورئيس اللجنة وتم ترك المهمة لهم للاختيار دون أي اعتراض من حركة حماس على أي من الأسماء.



حازم قاسم: هناك مواقف متباينة بشأن لجنة الإسناد المجتمعي داخل حركة فتح

وبحسب قاسم، فإن هناك مواقف متباينة بشأن لجنة الإسناد المجتمعي داخل حركة فتح مع الأمل في الوصول إلى توافق قريب معها بشأن هذا الملف، في ظل وجود حالة إجماع وطني تشكلت في القاهرة مؤخراً في اجتماع الفصائل الثمانية. وأشار إلى أن ضرورة إسراع قيادة السلطة وحركة فتح في الاقتراب من حالة التوافق لإنجاز مسألة لجنة الإسناد المجتمعي من أجل مباشرة عملها بشكل مباشر وسريع في القطاع ومن أجل تقديم الخدمات للشعب الفلسطينيين.

وشدد قاسم على موقف حركته الجاهز لتسليم كل مقاليد الأمور في القطاع بكامل تفصيلاته، لافتاً إلى أن المطلوب من السلطة التقديم خطوة للأمام، حيث سبق وحدث توافق خلال النقاش على أن يكون رئيس اللجنة عضوا في الحكومة ثم تراجعت السلطة عن هذا الأمر. وأضاف أن "حماس" معنية بوحدة النظام السياسي إذ ستكون هذه اللجنة الإدارية بمثابة خطوة انتقالية وصولاً إلى وحدة النظام السياسي المبني على التعددية والشكل الديمقراطي عبر الاختيار الشعبي حيث ستكون هذه اللجنة في غزة لمرحلة انتقالية. وأكد أن اللجنة سيكون لها صلاحيات كاملة مع حرص على حركته على تسليم كل مقاليد الأمور من أصغر التفصيلات حتى أكبرها، حيث إن الأمور الإدارية ومجالات الأمن ستكون عند هذه اللجنة بحيث تمتلك كامل الصلاحيات، مبيناً أن التوافق الوطني الداخلي أكبر ضمان لمنع أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني.