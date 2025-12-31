- عادت الحياة إلى طبيعتها في اللاذقية بعد رفع حظر التجول، مع استمرار انتشار قوات الأمن لضمان الاستقرار واعتقال 21 شخصاً بتهم التخريب. - أكد وزير الداخلية على دور الوزارة في حماية الأمن والتعاون مع الوزارات الأخرى، مشدداً على عدم التهاون مع من يعبث بأمن البلاد. - أشارت وزارة العدل إلى أن حرية الرأي مصونة دستورياً ضمن الأطر القانونية، محذرة من التجاوزات، بينما تحاول الحكومة استمالة أهالي الساحل عبر العفو والمساعدات.

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة اللاذقية غربي سورية، اليوم الأربعاء، بعد رفع حظر التجوّل في المدينة، الذي تخلله توقيف أشخاص تتهمهم الحكومة بالمشاركة في عمليات تخريب وإطلاق نار وتحريض، خلال التظاهرات التي خرجت الأحد الماضي في العديد من مناطق الساحل السوري. ومع انتهاء حظر التجوّل عند الساعة السادسة من صباح اليوم، الذي كان قد فرض منذ الخامسة بعد ظهر أمس، عادت الحياة الطبيعية للمدينة، وشهدت الأسواق والشوارع حركة نشطة، وسط هدوء ملحوظ مع استمرار انتشار قوات الأمن الداخلية في العديد من الشوارع والنقاط الرئيسية.

وخلال سريان حظر التجوّل أمس، شنّت قوات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عملية أمنية واسعة في محافظة اللاذقية، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة توقيف 21 شخصاً من "فلول النظام البائد، متورطين في أعمال إجرامية وتحريض طائفي بدعمٍ خارجي، من بينهم أشخاص استهدفوا قوات الأمن الداخلي بإطلاق النار الحي". وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنه أُوقف شخصان مما تسمى "سرايا الجواد" في منطقتي جبلة والقرداحة، وآخرون يعتقد أنهم متورطون في أعمال تحريض وتخريب وإطلاق الرصاص. وقام محافظ اللاذقية محمد عثمان وقائد الأمن الداخلي عبد العزيز الأحمد، مساء أمس بجولة لتفقد أحوال المدينة في ظل حظر التجوّل.

في الأثناء، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أنه "منذ الأيام الأولى للتحرير أثبتت وزارة الداخلية أنها الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية، بمختلف أشكالها وصورها، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وعموم شعبنا العظيم". وبشأن ما يجري في الساحل، قال إنّ "بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد ممن ربطوا أنفسهم ببعض المجرمين الفارين، والمطلوبين للعدالة، ظنّوا أن التزامنا القيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعف وتهاون، رغم أننا منذ اليوم الأول قلنا إننا سنكون ملجأً لكل مظلوم صاحب حق، وسيفاً مسلطاً على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

وشدد خطاب، قائلاً حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا": "فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم، ولتكن هذه الرسالة بمثابة تحذير أخير لهم للكف عما يفعلونه". وختم بالقول: "إن سورية الجديدة، سورية البناء، لن تعود لحظة للوراء بسواعد أبطالها في كل الاختصاصات وفي كل الميادين، وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم".

من جهتها، أكدت وزارة العدل السورية أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مصون في سورية، "يُمارس ضمن الأطر القانونية المحددة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي والنظام العام". وقالت الوزارة، في بيان، أمس الثلاثاء، إنّ التشريعات النافذة نظمت ممارسة هذا الحق عبر ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة تهدف إلى حماية سلامة المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، وأكدت أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد خرقاً لأحكام القانون. وأكد البيان الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها باعتباره "مبدأً دستورياً ثابتاً لا يقبل المساس أو التجاوز"، لافتة إلى أن "أي دعوات أو ممارسات تمسّ هذا المبدأ أو تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة تُعد جرائم خطيرة، تمسّ أمن الدولة، وتُواجه بالإجراءات القانونية الصارمة".

وكان تقرير لوكالة رويترز قد ذكر، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة السورية تحاول استمالة أهالي الساحل عبر العفو والمساعدات، رغم أن بعض جهود المصالحة تشمل شخصيات مثيرة للجدل. وذكرت الوكالة أنها رافقت أشخاصاً يعملون مع اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف على هذه العملية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، والتي تُعرف رسمياً باسم اللجنة العليا لحفظ السلم الأهلي، وتحدثت إلى عشرات الأشخاص الذين تلقوا دعمها، وإلى 15 مسؤولاً أمنياً "علوياً" سابقاً يعملون حالياً مع الحكومة السورية.

وتهدف المبادرة الحكومية وفق الوكالة لضمان مساعدة الأهالي للحكومة الجديدة على بسط سيطرتها على المنطقة. وشهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تظاهرات رفعت شعارات تطالب بـ"الفيدرالية" والعدالة، وتندد بالتفجير الذي حصل في مسجد علي بن أبي طالب بحمص وسط سورية، الجمعة، إضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سورية والمهجر".