اللاذقية تبدأ إعادة البطاقات الشخصية لعناصر النظام السابق

- بدأت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تسلّم طلبات الحصول على البطاقة الشخصية المدنية من الذين أجروا تسوية أمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها. - أكدت قيادة الأمن الداخلي حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للعناصر المشمولين بالتسوية، مما يضمن حقوقهم ويعكس التزام وزارة الداخلية بتطبيق القوانين بشفافية. - أثار القرار ارتياحاً واسعاً في المحافظة، حيث يساهم في إعادة الحقوق المدنية وتسهيل التنقل، مع افتتاح مراكز تسويات جديدة بعد سقوط النظام السابق.

بدأت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في محافظة اللاذقية غربي البلاد، اليوم الجمعة، تسلّم طلبات الحصول على البطاقة الشخصية المدنية من قِبل الذين أجروا تسوية أمنية من عناصر النظام السابق في المحافظة. وقالت محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية إنّ هذا الإجراء "يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي في المحافظة لتسهيل أوضاع العناصر المشمولين بالتسوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وإعادة الحياة المدنية إلى مسارها الطبيعي".

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، وفق ما أوردته المحافظة، "حرصها الدائم على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع العناصر، بما يضمن حقوقهم ويجسد التزام وزارة الداخلية بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بكل مسؤولية وشفافية". ووفق ما أعلن، بدأ اليوم السماح لمن يحملون بطاقة التسوية من عناصر وضباط النظام السابق في المحافظة بالتقدم بطلب تسلّم البطاقة الشخصية المدنية في جميع أقسام الشرطة الفعالة ضمن المحافظة.

وسيتم تجهيز البطاقات من قبل الجهات المختصة وإبلاغ مقدم الطلب لمراجعة قسم الشرطة الذي سيحدد لاحقاً، كي يقوم بتسليم بطاقة التسوية وتسلّم البطاقة الشخصية المدنية. وأثار القرار الجديد ارتياحاً واسعاً في المحافظة، ولا سيما أنه يساهم في إعادة الحقوق المدنية لأصحاب التسوية ويساهم في تسهيل تنقلهم. وقال عمران علي وهو ممن يحمل بطاقة تسوية في اللاذقية لـ"العربي الجديد" إن القرار إيجابي ويخفف من حالة الاحتقان، خاصة أن من يحمل بطاقة التسوية كان يخشى المرور على الحواجز الأمنية والعسكرية خوفاً من المضايقة، كما أنه يفتح المجال لعودة الجميع إلى حياته الطبيعية بعد أشهر من سقوط النظام السابق. ولم تصدر وزارة الداخلية أي توضيحات بشأن إمكانية تعميم القرار على محافظات أخرى.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدأت إدارة العمليات العسكرية افتتاح مراكز تسويات في عدة محافظات سورية. وفي محافظة اللاذقية، تم افتتاح مركزين للتسويات الأول قرب مبنى البلدية في جبلة، والثاني في كتيبة حفظ النظام بجانب فرع المرور الجديد في مدينة اللاذقية. وبلغ عدد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم في اللاذقية أكثر من 27 ألف عنصر، بينهن نساء أيضاً برتب عسكرية مختلفة، وفق مصادر مسؤولة في المحافظة.