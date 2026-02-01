الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري لثماني حقائب.. جراح الصباح للخارجية

- أصدر أمير الكويت مرسوماً بتعديل وزاري شمل ثماني حقائب، حيث عُيّن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، ويعقوب الرفاعي وزيراً للمالية، وعبد العزيز ناصر المرزوق وزيراً للشؤون الاقتصادية والاستثمار. - تولى عبد الله صبيح بوفتين وزارة الإعلام والثقافة، وطارق الجلاهمة وزارة الشباب والرياضة، بينما عُيّنت ريم غازي الفليج وزيرة للتنمية والاستدامة، وأسامة خالد بودي وزيراً للتجارة والصناعة. - شمل التعديل تعيين عمر سعود العمر وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء ذلك بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بإجراء تعديل وزاري شمل ثماني حقائب، عُيّن بموجبه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية. ويُعدّ الوزير الجديد من الكوادر التي تدرجت في السلك الدبلوماسي منذ حصوله على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة ديلاوير الأميركية عام 2004، حيث شغل منصب نائب وزير الخارجية قبل تعيينه الأخير، كما عمل في الوفود الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وسفارة بلاده في النمسا والمنظمات الدولية بفيينا.

وشمل التعديل وزارة المالية التي أسندت إلى يعقوب الرفاعي، وهو أكاديمي وخبير مالي شغل منصب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، وتولى سابقاً منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويُعرف بخبرته في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق والسياسات المالية. وإلى جانبه، عُيّن عبد العزيز ناصر المرزوق وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وهو صاحب خبرة طويلة في القطاع المصرفي والاستثماري، وشغل سابقاً رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد.

وفي قطاع الإعلام والثقافة، تولى الإعلامي عبد الله صبيح بوفتين حقيبة الوزارة، وهو من الوجوه الإعلامية في الكويت وحاصل على جائزة "شراع" كأفضل محاور لعام 2026، حيث يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "كويت تايمز" وشريكاً مؤسساً لمنصة "كويت نيوز". كما عُيّن طارق الجلاهمة وزيراً للدولة لشؤون الشباب والرياضة، علماً أنه يجمع بين الخلفية العسكرية كضابط برتبة عقيد في وزارة الدفاع، والمسيرة الأكاديمية بحصوله على الدكتوراه في التربية الرياضية، والرياضية كلاعب دولي سابق في نادي القادسية ومحلل فني بارز في شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وطاول التعديل أيضاً الجوانب التنموية والخدمية، حيث عُيّنت ريم غازي الفليج وزيرة للدولة لشؤون التنمية والاستدامة، وقد كان لها في السابق تجربة في التخطيط الاستراتيجي لا سيما في القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية. كما تولى أسامة خالد بودي حقيبة وزارة التجارة والصناعة، وهو يعدُّ من الأسماء الكويتية المعروفة في إدارة التجارة الخارجية والمجموعات الاستثمارية والعقارية. وأسندت حقيبة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمر سعود العمر، بعدما كان مشرفاً في السابق على شركات كبرى في قطاع الاتصالات.

وكان أمير الكويت قد كلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح في 15 إبريل/نيسان 2024 بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في السابع من الشهر ذاته. وفي 12 مايو/أيار 2024 صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد عبد الله، وضمت حينها 13 وزيراً، وذلك بعد يومين من حل مجلس الأمة. وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 4 إبريل 2024، قبل صدور الأمر الأميري بحل البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات.