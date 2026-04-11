- أعلنت الكويت عن توقيف 24 شخصاً وإحباط مخطط لتمويل جهات إرهابية مرتبطة بأطراف خارجية، بينهم خمسة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي، مع رصد 8 مواطنين هاربين خارج البلاد. - كشفت التحقيقات أن الأموال جُمعت بحسن نية تحت مسميات دينية، لكنها استُخدمت لتمويل جهات غير مشروعة عبر كيانات تجارية ومهنية، مع اتباع أساليب دقيقة لتفادي الاشتباه. - أكدت وزارة الداخلية تصميمها على إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد، مع استمرار توقيفات مرتبطة بحزب الله اللبناني، الذي نفى أي علاقة له بالموقوفين.

أعلنت الكويت توقيف 24 شخصاً وإحباط مخطط لـ"تمويل جهات وكيانات إرهابية" على ارتباط بأطراف "خارج البلاد"، من دون أن تسمّي دولة أو جهة بعينها. وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن خمسة من الموقوفين أعضاء في مجلس الأمة الكويتي.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الكويتية ليل السبت أن "عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن، عبر تمويل جهات وكيانات إرهابية". وأضافت الوزارة أنّ "جهاز أمن الدولة تمكّن من ضبط 24 مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد".

بيان (21) من وزارة الداخلية



قالَ اللّهِ تعالى:

(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم



في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن… pic.twitter.com/UP0qwHIKw3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 11, 2026

وأوضحت أنّ من قدّموا الأموال قاموا بذلك "بحسن نية خالصة، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة". وأضاف البيان أنّ المتهمين استخدموا "كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتبعوا أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه". وأكدت الداخلية تصميمها على إحباط "أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في الأسابيع الماضية توقيف العديد من الأشخاص، معظمهم من المواطنين، تتهمهم بالارتباط بحزب الله اللبناني. ونفى الأخير أي علاقة له بالموقوفين. وجرت بعض التوقيفات خلال الحرب في المنطقة، بينما تمّ تنفيذ بعضها قبل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأدرجت الكويت في مطلع شباط/فبراير الماضي ثمانية مستشفيات في لبنان مرتبطة بحزب الله أو مملوكة أو مدارة منه، على قائمة "الإرهاب"، وحظرت تقديم أي تبرعات مالية لها.

(فرانس برس)