الكويت تنفي تقرير "وول ستريت جورنال": لم نشارك بضرب إيران

نفت الكويت، السبت، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية حول تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران. وقالت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الزين الصباح في رسالة وجهتها إلى هيئة تحرير الصحيفة، إنّ ادعاءات تقريرها بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران "باطلة جملةً وتفصيلاً". وكانت الصحيفة أفادت الجمعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأنّ البحرين والكويت نفذتا سرّاً، بدعم استخباري وغطاء جوّي من الإمارات؛ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك في أول ردّ عسكري مباشر من البلدين ضدّ طهران منذ اندلاع الحرب.

سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح: ادعاءات تقرير (وول ستريت جورنال) بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران "باطلة جملة وتفصيلا"



- أكدت أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن… pic.twitter.com/inOmCguujB — كونا KUNA (@kuna_ar) July 25, 2026

وفي وقت لم يصدر أي تعليق رسمي عن البحرين بعد، أكدت الصباح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشنّ عمليات هجومية، داعية الصحيفة إلى تصحيح ما ورد في التقرير، "بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها"، مؤكدة أن الدقة في نقل الوقائع، ولا سيّما في ظل التوترات الإقليمية، ليست مجرد مسؤولية صحافية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليَّين.

وجددت السفيرة التأكيد أن "موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتاً وواضحاً وعلنياً طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية". وأوضحت أن "دولة الكويت، بحكم موقعها في منطقة تحمّلت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر، وضبط النفس، والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدامٍ، وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت".

وبحسب مصادر "وول ستريت جورنال"، استهدفت الغارات، التي نُفذت في مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي، مستودعات لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى. وأشارت إلى أن الدولتَين، رغم امتلاكهما سلاحَي جو صغيرَين نسبياً يعتمد معظمهما على مقاتلات أميركية وأوروبية، لم ترغبا في السماح لطهران بمواصلة استهدافهما من دون رد. وهذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها تقارير إعلامية غارات نُفذت من دول خليجية داخل إيران، إذ كشفت مصادر غربية وإيرانية لوكالة رويترز، في 13 مايو/أيار، عن تنفيذ السعودية ضربات داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، رداً على اعتداءات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت المملكة.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مطلعة، في تقرير نشرته في 29 مايو/أيار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت عشرات الغارات الجوية ضد إيران، بدأت منذ الأيام الأولى للحرب واستمرت حتى اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان، في انخراط أعمق مما كان معروفاً سابقاً في الحملة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)