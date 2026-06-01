الكويت تعلن التصدي لاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات

- أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مع دوي صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن الانفجارات ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للهجمات المعادية. - الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة أمريكية، وسط تبادل للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وتعرض الكويت لاعتداءات إيرانية متكررة، مما اعتبرته الكويت تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادتها. - الولايات المتحدة ردت بقصف مواقع إيرانية بعد إسقاط طائرة أمريكية، مؤكدة استمرارها في حماية مصالحها خلال وقف إطلاق النار.

أعلن الجيش الكويتي اليوم الاثنين، التصدي لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وقال الجيش في منشور على إكس، إن "رئاسة الأركان العامة للجيش تلفت إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وفيما لم تذكر الكويت بشكل مباشر مصدر الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت البلاد، فإنّ الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الاثنين استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد الحرس الثوري في بيانه موقع هذه القاعدة. ويترافق هذا القصف مع تبادل للضربات بين الولايات المتحدة وإيران. وتعرضت الكويت لسلسلة اعتداءات إيرانية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها الكويت لاعتداءات في غضون أقل من أسبوع.

ولطالما اعتبرت الكويت أن الاعتداءات الإيرانية "تصعيد خطير" وانتهاك صارخ لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وشددت أكثر من مرة على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس، أن الهجمات جاءت رداً على "أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن "الطائرات المقاتلة ردت بسرعة بتدمير دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه كانتا تشكلان تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية"، مضيفة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأميركية خلال وقف إطلاق النار الحالي.