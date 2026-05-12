الكويت تعلن إحباط تسلل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بحراً

- ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أربعة متسللين بحريين اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت، بعد محاولة التسلل إلى جزيرة بوبيان. - وقع اشتباك بين المتسللين والقوات المسلحة الكويتية، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوات، بينما تمكن اثنان من المتسللين من الفرار. - أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على جاهزية قطاعاتها للتصدي لأي تهديدات لأمن الكويت بالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحراً، مؤكدة اعترافهم خلال التحقيق بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ "أعمال عدائية" داخل الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزارة الداخلية قولها إنّ المتسللين حاولوا التسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد جرى استئجاره خصيصاً لتنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن اشتباكاً وقع بينهم وبين القوات المسلحة الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأدية مهامه.

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروغي راد.

وأضافت أن المتهمين اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان يوم الجمعة الموافق الأول من مايو/ أيار الجاري، موضحة أن اثنين من العناصر المتسللة تمكنا من الفرار خلال الاشتباك، وهما النقيب البحري منصور قمبري وعبد العلي كاظم سيامري، قائد القارب. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين وفق الأطر المعتمدة، مشددة على جاهزية مختلف قطاعاتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والقوات المسلحة الكويتية، للتصدي لأي مخططات أو أعمال عدائية تستهدف أمن الكويت واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان قد أعلن، في الثالث من مايو الجاري، أنّ القوات المسلحة تمكّنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، وضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة.

(رويترز، العربي الجديد)