الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على "ادعاءات" تمسّ سيادتها

- استدعت الكويت القائم بأعمال السفارة العراقية لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بسبب إيداع العراق قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات تمس سيادة الكويت على مناطقها البحرية. - دعت الكويت العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية بين البلدين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتماشى مع التفاهمات الثنائية. - تعود العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والعراق إلى عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين، رغم غزو العراق للكويت في 1990.

أعلنت الكويت مساء السبت استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما أسمته "ادعاءات"، وفق بيان للخارجية الكويتية، فيما لم يصدر تعقيب عراقي بشأن ذلك الاستدعاء على الفور.

وبحسب البيان الكويتي، فإن الاستدعاء جاء "في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية". وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن "تلك الإحداثيات والخريطة تضمنت مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها".

وأضافت أنه في هذا الصدد "استدعت وزارة الخارجية، ممثلةً بالسفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تلك الادعاءات".

ودعت الكويت، العراق إلى "الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئه، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين".

وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن تُخرَج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية". واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين في الغزو الأميركي.

(الأناضول)