الكويت تسحب الجنسية من 2182 شخصاً بينهم الداعية نبيل العوضي

قررت الكويت سحب جنسيتها من 2182 شخصاً، بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بطريق التبعية، ومن بينهم الداعية الإسلامي المعروف نبيل العوضي. وأفادت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم"، أمس الاثنين، بأن "3 مراسيم أميرية صدرت تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصاً، فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء".

وشملت القائمة أسماء بينها الداعية المعروف نبيل العوضي، والذي سُحبت جنسيته سابقاً، قبل أن تعاد له. وفي تعليقه على القرار، كتب العوضي في منشور عبر منصة "إكس"، "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون". والعوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في عام 1998. وفي 2014، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم العوضي، إلا أن الحكومة أعادتها له في 2018.

وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الكويت في إطار مراجعة قرارات الحاصلين على الجنسية بالبلاد. وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بدأت السلطات الكويتية حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بما في ذلك تلك الممتدة حتى العقود الماضية. وكان وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن من سُحبت جنسيته سيتمتع بكل المزايا السابقة حينما كان يحمل الجنسية الكويتية.

وعلى الرغم من أن قصة سحب الجنسيات انطلقت في الكويت من أجل "تطهير" ملف الجنسية، وهو الوصف الذي استخدمته الحكومة في الإشارة إلى ما شاب هذا الملف من تزوير منذ صدور قانون الجنسية عام 1959، إلّا أنه امتدّ ليشمل زوجات الكويتيين الأجنبيات، ثم من حصلوا على الجنسية وفق بند "الأعمال الجليلة"، وهو ما كان يسمح به قانون الجنسية الكويتي قبل تعديله أخيراً في ديسمبر. وبعد شبه إغلاق للجان منح الجنسية الكويتية في أواخر الستينيّات، استُخدم مدخل التجنيس وفق بند "الأعمال الجليلة" ليشمل ممن لم يلتحقوا بهذه اللجان، أو ممّن تأخروا، أو حتى لاعتبارات اجتماعية أو سياسية. بعد ذلك، وإلى سنوات قريبة، كانت تُمنح الجنسية الكويتية لشخصيات عربية قدّمت "أعمالاً جليلة" للدولة، أو لشخصيات من فئة "البدون" (عديمو الجنسية)، ومن بين هؤلاء كان أطباء وفنانون ولاعبو كرة قدم وغيرهم.

(الأناضول، العربي الجديد)