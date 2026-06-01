الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية ضدّها: تقويضٌ لجهود خفض التصعيد

- أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أمنها، واعتبرتها تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي، مؤكدةً حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها. - أعلنت الولايات المتحدة عن قصف مواقع عسكرية إيرانية رداً على إسقاط طائرة أميركية، مؤكدةً تدمير دفاعات جوية إيرانية وتهديدات أخرى للسفن في المياه الإقليمية. - طالبت إيران الكويت بتوضيح أوضاع أربعة عسكريين إيرانيين اعتقلوا في الكويت، معتبرةً احتجازهم غير قانوني، بينما اتهمتهم الكويت بمحاولة تنفيذ أعمال عدائية ضدها.

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها و"بأشد العبارات"، الاعتداءات الإيرانية "الآثمة والمتكررة"، التي استهدفت البلاد. وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً واعتداء مباشراً على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، التصدي لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة. وقال الجيش في منشور على إكس، إن "رئاسة الأركان العامة للجيش تلفت إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين استهداف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد الحرس الثوري في بيانه موقع هذه القاعدة، إلّا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ذكر أنها في الكويت. وتعرضت الكويت لسلسلة اعتداءات إيرانية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها الكويت لاعتداءات في غضون أقل من أسبوع.

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس، أن الهجمات جاءت رداً على "أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنّ "الطائرات المقاتلة ردت بسرعة بتدمير دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيّرتَين هجوميتَين أحاديتَي الاتجاه كانتا تشكلان تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية"، مضيفة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأميركية خلال وقف إطلاق النار الحالي.

إيران تطالب الكويت بتوضيح أوضاع المعتقلين الإيرانيين

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، إن الكويت "ملزمة"، بموجب القانون الدولي، بتوفير الوصول القنصلي لإيران، وذلك في إشارة إلى مصير أربعة عسكريين إيرانيين اعتقلوا في الكويت. وأوضح بقائي أن هؤلاء المواطنين الأربعة احتجزوا من الكويت "من دون مبرّر"، مؤكداً أن حقوق المواطنين الإيرانيين واضحة، وأن طهران تتوقع من الجانب الكويتي أن يوضح الوضع في أقرب وقت ممكن، محذراً من أن عدم القيام بذلك قد يحول المسألة إلى توتر شديد بين البلدين.

وأضاف أنّ هذه الخطوة "غير قانونية بالكامل وتتعارض مع مبدأ حسن الجوار" على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن لها "تبعات سلبية للغاية" على العلاقات الثنائية ومستقبل المنطقة. وبحسب الرواية الإيرانية، فإنّ العسكريين الإيرانيين الأربعة أوقفوا الشهر الماضي في المياه الكويتية، فيما وصفت طهران الاتهامات التي وجهتها الحكومة الكويتية إليهم، والمتعلقة بمحاولة تنفيذ أعمال عدائية، بأنها لا أساس لها. وأكدت طهران أن هؤلاء الأربعة كانوا ينفذون مهمة دورية بحرية اعتيادية، وأنهم دخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة. أما الكويت، فقالت إنّ المجموعة كانت تعتزم التسلل إلى جزيرة بوبيان، وإن مهمتها كانت تنفيذ أعمال عدائية ضد البلاد.