الكويت: الحكم على نائب سابق بالسجن لعامين في قضايا "أمن الدولة"

- أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكماً بحبس النائب السابق مهند الساير لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد إلغاء حكم البراءة السابق، وذلك في قضية "أمن الدولة" المتعلقة بالطعن في صلاحيات الأمير. - جاءت الدعوى القضائية ضد الساير بعد نشره مقطع فيديو ينتقد فيه الحكومة لفشلها في تحقيق تقدم في الملفات العامة، واتهامها بالتركيز على "تطهير" الجنسية الكويتية بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية. - الساير، الذي شغل عضوية مجلس الأمة لأربع دورات متتالية، كان له دور بارز في الحراك الاحتجاجي عام 2022، والذي أدى إلى إطاحة رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة.

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأحد، حكماً بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق مهند الساير مدة عامين، مع وقف النفاذ لمدة ثلاثة أعوام، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي، وذلك في قضية مصنفة ضمن قضايا "أمن الدولة"، على خلفية تهم تتعلق بـ"الطعن في صلاحيات الأمير".

وألغى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قرار البراءة الذي كانت قد أصدرته محكمة الجنايات في 16 مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد طعن قدمته النيابة العامة، التي كانت قد حركت الدعوى ضد الساير واستدعته للمرة الأولى في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي للتحقيق.

وفي حينه، وجهت النيابة إلى الساير عدة تهم، من بينها الطعن في حقوق الأمير وصلاحياته، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف، وأمرت بتجديد حبسه مرتين، قبل أن تقرر إخلاء سبيله في السابع من يناير بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء تحريك الدعوى القضائية ضد الساير، الذي شغل عضوية مجلس الأمة لأربع دورات متتالية بين عامي 2020 و2024، بعد يومين فقط من نشره مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، انتقد فيه حالة الشلل التي يشهدها الوضع العام في البلاد، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وخلال المقطع المصور، حمّل الساير الحكومة مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في الملفات العامة التي تمسّ حياة المواطنين، ولا سيما في ظل إدارتها المنفردة لشؤون الدولة في غياب البرلمان، الذي كان يُنظر إليه، بحسب تعبيره، على أنه معطل لمسار التنمية. كذلك انتقد انشغال الحكومة بملف "تطهير" الجنسية الكويتية على حساب فئات وصفها بـ"الضعيفة"، مثل زوجة المواطن الكويتي، بدلاً من التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية العامة.

وكان الساير قد خاض انتخابات مجلس الأمة لأول مرة عام 2016 من دون أن ينجح في الفوز بعضوية البرلمان، قبل أن يدخل المجلس لاحقاً أربع مرات متتالية، بدءاً من انتخابات 2020، ثم 2022 و2023 و2024، محققاً خلالها مراكز متقدمة، ومبرزاً نفسه أحد أبرز رموز المعارضة البرلمانية.

وخلال تلك الفترة، لعب الساير دوراً بارزاً في الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد صيف عام 2022، والذي عُرف محلياً باسم "رحيل الرئيسين"، في إشارة إلى إطاحة كل من رئيس الحكومة آنذاك الشيخ صباح الخالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وقد تحقق ذلك عقب اعتصام مفتوح ومبيت داخل مبنى البرلمان نفذه عدد من النواب، كان الساير من بينهم.

وفي سياق متصل، يقضي عدد من النواب السابقين أحكاماً نهائية بالسجن، تراوح مددها بين سنتين وست سنوات، في قضايا مصنفة ضمن "أمن الدولة"، وتتعلق بتهم "الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، من بينهم أنور الفكر، وحمد العليان، ووليد الطبطبائي، وحسين القلاف، إلى جانب السياسي البارز والمرشح السابق لمجلس الأمة، مساعد القريفة.