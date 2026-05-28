الكويت: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير ونحتفظ بحق الرد

- أدانت الكويت بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادتها، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط للهجمات، ومؤكدة حقها في الدفاع عن أراضيها وفق القانون الدولي. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية نجاح القوات الكويتية في اعتراض صاروخ باليستي إيراني واعتراض القوات الأميركية لخمس طائرات مسيّرة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مصالحها في المنطقة. - دانت قطر استهداف الكويت وأكدت تضامنها معها، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أميركية، دون تبني طهران الاعتداء على الكويت.

دانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي استهدفت أراضي الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرة أنها تمثل "تصعيداً خطيراً" وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من دول شقيقة وصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، معتبرة أن الهجمات "تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".

وطالبت الكويت إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، وتحمّل المسؤولية الكاملة عنها، معتبرة أنها تمثل "عدواناً سافراً" وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت الخارجية الكويتية على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الكويتية اعترضت بنجاح صاروخاً باليستياً أطلقته إيران باتجاه الكويت، فيما تمكنت القوات الأميركية من اعتراض خمس طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه قالت إنها شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه. وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية منعت أيضاً إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تتحكم به إيران في بندر عباس، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً جسيماً" لوقف إطلاق النار، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة.

من جهتها، دانت دولة قطر بشدة استهداف الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لسيادتها وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات "غير المبررة"، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. كذلك جددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وكانت الأركان العامة للجيش الكويتي قد ذكرت صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأفادت الأركان العامة، في منشور عبر منصة إكس، بأن "أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية". وأضافت: "ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وتتزامن هذه الاعتداءات على الكويت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أميركية رداً على قصف بندر عباس، غير أن طهران لم تتبنَّ الاعتداء على الكويت، ولم يحدد الجيش الكويتي في منشوره مصدر الهجمات التي تصدى لها فجراً، مكتفياً بوصفها بـ"المعادية".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي، في أعقاب الهجوم الأميركي على بندر عباس دون تحديد موقع القاعدة المستهدفة. وفي الوقت نفسه، حذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيستدعي رداً "أكثر حسماً"، قائلاً إن مسؤولية العواقب تقع على عاتق "المعتدي"، على حد وصفه.

وكانت قناة فوكس نيوز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيّرة وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت "فوكس نيوز" عن المسؤولين أنفسهم أن "القوات الأميركية أسقطت أربع طائرات إيرانية مسيّرة هجومية كانت تُشكّل تهديداً في محيط مضيق هرمز، واستهدفت محطة تحكّم أرضية إيرانية في بندر عباس، كانت على وشك إطلاق طائرة مسيّرة خامسة"، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت "دقيقة ودفاعية بحتة"، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار، على حد قولها.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تليغرام بأن أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول مياه الخليج دون التنسيق مع السطات الإيرانية، مؤكداً إجبار السفن على العودة بعد إطلاق طلقات تحذيرية. وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحادث وقع قرابة الساعة 12:35 صباحاً بالتوقيت المحلي (21:05 ت غ الأربعاء) من دون تقديم تفاصيل إضافية عن السفن.