الكويت: إخلاء سبيل نائب سابق متهم بقضية "الطعن في صلاحيات الأمير"

- أخلت محكمة الاستئناف في الكويت سبيل النائب السابق صالح الملا بكفالة مالية بعد حكم بسجنه سنتين بتهم "الطعن في صلاحيات الأمير" و"إساءة استخدام هاتف"، مع تحديد جلسة جديدة في 17 ديسمبر لاستكمال المحاكمة. - حصل الملا على البراءة في قضية أخرى تتعلق بالإساءة إلى محمود عباس، وأطلق مبادرة "الحركة الوطنية" لتعزيز الديمقراطية، لكنها تراجعت بعد حل البرلمان. - استقال الملا من المنبر الديمقراطي الكويتي في مايو 2023، ويعكس سجنه وسجن نواب آخرين التوتر السياسي في الكويت.

قرّرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق صالح الملا، بكفالة مالية قدرها 500 دينار (أكثر من 1600 دولار) لحين استكمال جلسات المحاكمة، وتحديد الجلسة القادمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك على خلفية قضية "أمن دولة" في تهم تتعلق بـ"الطعن في صلاحيات الأمير"، و"إساءة استخدام هاتف"، بعد أن نشر على منصة "إكس" تغريدات عبر حسابه الرسمي.

وكان النائب السابق صالح الملا يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، الصادر ضده من محكمة الجنايات، في 26 مارس/ آذار الماضي، وذلك على خلفية منشور على حسابه في منصة "إكس"، تعود إلى تاريخ 10 مايو/ أيار الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وفي هذا اليوم نشر الملا أكثر من منشور، أكّد من خلاله تمسكّه بالدستور.

لكن المنشور الذي أُدين فيه الملا من محكمة الجنايات، كان قد نشره قبل أكثر من سبع ساعات من الأمر الأميري بحلّ البرلمان، ومما قاله فيه، إنه "لا يملك الأمير حلّ مجلس الأمة وتعليق الدستور أصلاً، ولا يملك أيضاً وفق الدستور إعلان الأحكام العرفية إلّا بقرار من مجلس الأمة".

وقبل ذلك، كانت النيابة العامة قد أصدرت بحق صالح الملا أمر ضبط وإحضار إثر شكوى قدمتها وزارة الداخلية، والتي قرّرت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي حجزه على ذمة التحقيق في القضية، وأمرت باستمرار حبسه عدّة أيام أكثر من مرة، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي (أكثر من 3200 دولار)، في 12 يناير الماضي وتحيله على محكمة الجنايات. وفي أولى جلسات المحاكمة أمام الجنايات، في 29 يناير، أنكر الملا جميع التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة إخلاء سبيله في الجلسة نفسها، وتأجيل القضية أكثر من مرة، قبل أن تفصل في الحكم بعد ذلك.

يُذكر أن النائب السابق صالح الملا كان يواجه حينها قضية أخرى بالتوازي أمام محكمة الجنايات، على خلفية تهمة الإساءة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في منشورات أيضاً على منصة "إكس"، هاجم فيها الأخير خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر شكوى حرّكتها ضده وزارة الخارجية الكويتية، استجابة لشكوى تقدّمت إليها من السفارة الفلسطينية في البلاد، إلّا أن الملا تحصّل، في 12 فبراير/ شباط الماضي، على حكم بالبراءة من التُهم المنسوبة إليه.

وكانت 31 شخصية عامة في الكويت قد أعلنت في إبريل/ نيسان 2024، تأسيس "الحركة الوطنية"، استجابة إلى مبادرة أطلقها الملا. وجاء في تعريف الحركة في البيان التأسيسي أنها "حراك مجتمعي وطني يؤمن بالديمقراطية ظاهرةً إنسانية، تبدأ من الفرد وتعود إليه، وتضمّ كافّة الفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية"، قبل أن يتراجع نشاطها تقريباً إثر إعلان أمير الكويت حلّ البرلمان ووقف العمل الجزئي بالدستور.

وباستثناء بيان أصدرته "الحركة الوطنية"، وبيان آخر برفقة "المنبر الديمقراطي الكويتي"، أُعلن فيهما التضامن مع الملا واستنكار حبسه من النيابة العامة على خلفية تهمة "الطعن بصلاحيات الأمير"، وبيان سبقهما أصدرته الحركة في ذكرى إصدار الدستور الكويتي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم تُظهر الحركة أي مواقف سياسية مُعلنة من الحالة العامة، كحال معظم التيارات والقوى السياسية الكويتية.

ويُعدّ صالح الملا من أبرز قيادات المنبر الديمقراطي الكويتي (تيار ليبرالي)، قبل أن يتقدّم في مايو 2023 بالاستقالة منه، وذلك بعد أن كان قد نال عضوية البرلمان باسمه خلال دورتي 2008 و2009. وكان خلال عضويته فيهما أحد أعضاء كتلة العمل الوطني، التي كانت إحدى الكتل الفاعلة داخل البرلمان، وهي التي أطاحت في العام 2011 أحدَ أقطاب الحكومة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية آنذاك، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.

وفي غضون ذلك، يقضي عدد من النوّاب السابقين أحكاماً نهائية صادرة ضدهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين و4 سنوات، على خلفية قضايا "أمن دولة" تتعلق بـ"الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، وهم أنور الفكر، وحمد العليان، ووليد الطبطبائي، وحسين القلاف، والسياسي البارز والمرشح السابق للبرلمان مساعد القريفة.