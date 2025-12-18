الكونغرس البرازيلي يخفض فترة سجن بولسونارو

أخبار
مباشر
18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 07:42 (توقيت القدس)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، برازيليا 10 يونيو 2025 (آرثر مينيسكال/Getty)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، 10 يونيو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافق الكونغرس البرازيلي على مشروع قانون لتخفيض عقوبة السجن للرئيس السابق جايير بولسونارو من 27 عامًا إلى عامين وأربعة أشهر، مما أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
- القانون الجديد يمنح إفراجًا مشروطًا لأنصار بولسونارو المدانين بأعمال الشغب في يناير 2023، حيث نهبوا البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
- من المتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو ضد القانون، لكن البرلمان قد يلغي حق النقض الرئاسي، مما يترك القرار النهائي بيد البرلمان.

وافق الكونغرس البرازيلي الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب. ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر. وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.

وبدأ الرئيس السابق اليميني المتطرف (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا. وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.

جلسة التصويت على إدانة بولسونارو في برازيليا، 11/9/2025 فرانس برس
أخبار
التحديثات الحية

البرازيل.. السجن 27 عاما لبولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب

كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير/كانون الثاني 2023 في برازيليا. في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.

لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه. إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ويتكوف وكوشنر في موسكو، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع

ترامب يلقي خطابا في البيت الأبيض، 17 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب في خطاب للأميركيين: حققنا نجاحاً اقتصادياً غير مسبوق

مدمرة أميركية في الكاريبي، 29 سبتمبر 2025 (لوغان جوينز/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الجيش الأميركي: مقتل 4 مهربين بقصف سفينة مخدرات في المحيط الهادئ