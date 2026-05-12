صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل منح صلاحية فرض حكم الإعدام وإجراء محاكمات علنية. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإنّ مشروع القانون حظي بتأييد 93 عضواً في الكنيست (من أصل 120)، من دون معارضة.

وقدّم مشروع القانون كلٌّ من عضوي الكنيست سيمحا روثمان، من حزب "الصهيونية الدينية"، ويوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، من المعارضة. وينص على إنشاء محكمة عسكرية مقرّها في القدس لمحاكمة نحو 300 من قوات "النخبة" لحركة حماس الفلسطينية، اعتقلوا خلال عملية السابع من أكتوبر 2023.

وبموجب القانون، ستتمكن المحكمة العسكرية من توجية اتهامات للأسرى بما في ذلك "الإبادة الجماعية"، و"المساس بسيادة الدولة"، و"التسبب بالحرب"، و"مساعدة العدو زمن الحرب"، وتهم أخرى. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في السابع من أكتوبر. ووصف وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إقرار القانون بأنه "إحدى أهم لحظات الكنيست الحالي".

من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إنّ القانون ينصّ على تصوير اللحظات الرئيسية للمحاكمة، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية والنطق بالحكم، وبثّها على موقع إلكتروني مخصص، إضافة إلى حفظ التسجيلات المرئية والصوتية للمحاكمات في الأرشيف. ويمنح القانون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صلاحية تعيين المدعين العسكريين، بناء على توصية من المدعي العسكري العام، فيما ستتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل قد شغل سابقاً منصب رئيس محكمة عسكرية.

كما يتيح القانون للمحكمة تجاوز قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات بحجة أنّ ذلك "ضروري لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة"، بما يشمل التعامل مع مواد التحقيق، وسلسلة الأدلة، واتخاذ قرارات استناداً إلى مرافعات مكتوبة، وإجراء تعديلات تتعلق بسماع الشهود.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل فلسطينية، تتقدمها "حماس"، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردّاً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى" وأطلقت على عمليتها اسم "طوفان الأقصى". وغداة ذلك التاريخ، شنّت إسرائيل إبادة جماعية في غزة وصبّت جام غضبها على الفلسطينيين في القطاع، فقتلت أكثر من 70 ألفاً منهم، وأصابت ما يزيد عن 171 ألفاً آخرين، معظمهم أطفال ونساء.