- أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط جدل سياسي ومعارضة من عائلات القتلى والأسرى السابقين، حيث يعتبرونها محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية والأمنية. - شهدت جلسة التصويت احتجاجات من "مجلس أكتوبر"، الذي يرى أن اللجنة تهدف لحماية الحكومة الحالية، بينما دافع عضو الكنيست أريئيل كلنر عن المقترح، مهاجماً رئيس المحكمة العليا. - انتقد زعيم المعارضة يئير لبيد اللجنة واعتبرها وسيلة لتمكين نتنياهو من الهروب من المسؤولية، وتعهد أفيغدور ليبرمان بإقامة لجنة تحقيق رسمية إذا وصل للحكم.

أقرت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وجاء التصويت بأغلبية 53 نائبا مقابل 48 عارضوا المقترح. وأثار التصويت جدلا سياسيا واسعا، لا سيما في أوساط عائلات القتلى والأسرى السابقين، الذين اعتبروا أن الائتلاف الحاكم يواصل، بعد أكثر من عامين على العملية، رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في محاولة منظمة للالتفاف على المسؤولية السياسية والأمنية، وإعادة صياغة رواية رسمية تخفف العبء عن القيادة الحالية.

وجاء التصويت على مقترح عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود في أجواء مشحونة داخل القاعة، حيث حضر إلى مبنى الكنيست ممثلون عمّا يعرف بـ"مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات قتلى إسرائيليين وأسرى سابقين، ونظموا احتجاجات داخل المبنى وخارجه، في مسعى للضغط على أعضاء الائتلاف للتصويت ضد المشروع. وفي بيان صدر عقب التصويت، قال "مجلس أكتوبر" إن الكنيست صوّت "لمصلحة محو الحقيقة"، معتبرا أن اللجنة المقترحة ليست سوى "آلية دفاع ذاتي لسلطة خائفة". وأضاف أن الحكومة التي تدفع باتجاه هذا المسار "غير شرعية"، مطالبا بإسقاطها فورا وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إقامة لجنة تحقيق رسمية حقيقية.

وخلال كلمته في الجلسة، هاجم كلنر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، معتبرا أنه "ليس جهة موضوعية"، ولا يمكن أن يكون صاحب القرار في تشكيل لجنة التحقيق. وقال إن من بين القضايا التي يجب التحقيق فيها "تأثير تهديدات الامتناع عن الخدمة العسكرية على تآكل الردع، وسلوك القيادة العسكرية أمام المستوى السياسي، وتدخل المحكمة العليا في قضايا أمنية خلال السنوات الأخيرة".

من جانبه، عرض عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب "عوتسما يهوديت"، موقف الحكومة الداعم للمقترح، في خطاب اتسم بلهجة حادة، شن خلاله هجوما شخصيا على رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أهارون حليفا، ورئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، متهما إياهم بالفشل والتقصير قبل الهجوم وأثناءه.

في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد أن الهدف الحقيقي من المقترح هو "تمكين (رئيس حكومة الاحتلال) بنيامين نتنياهو من الهروب من المسؤولية"، واصفا اللجنة المقترحة بأنها "مهزلة"، ومؤكدا أن المعارضة لن تتعاون معها. وحذر لبيد من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيحول دون كشف الحقيقة، وقد يؤدي إلى تكرار الكارثة.

بدوره، قال عضو الكنيست والجنرال السابق غادي أيزنكوت إن من صوّت لمصلحة اللجنة "سيذكر بالعار"، فيما وصف زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الخطوة بأنها "لجنة تخريب حكومية"، متعهدا بإقامة لجنة تحقيق رسمية في حال وصوله إلى الحكم.

وغاب نتنياهو عن جلسة التصويت، لانشغاله بحضور حفل عسكري في قاعدة حتسريم الجوية، كما تغيّب عدد من الوزراء. في المقابل، أعلن الوزير زئيف إلكين والنائب يولي إدلشتاين من الليكود مقاطعتهما التصويت، دعماً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قد وافقت الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم الانتقادات. ويمنح مشروع القانون، حكومة نتنياهو نفوذاً على تشكيل لجنة التحقيق والإشراف عليها. ولجأ نتنياهو إلى هذا الخيار، في محاولة منه للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية يُعيَّن أعضاؤها من رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت.