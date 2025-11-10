الكنيست يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

- من المتوقع أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط معارضة من بعض أحزاب الحريديم، حيث يعارض الحاخام دوف لاندو القانون خشية من تداعياته الدولية. - اقترحت القانون عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، بدعم من حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما أعلنت "الصهيونية الدينية" أن أعضاءها يمكنهم التصويت وفقاً لضميرهم. - رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير يدعم القانون لتحقيق الردع والعدالة، بينما صادقت لجنة الأمن القومي على دفع القانون للتصويت الأولي.

من المتوقّع أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بينما تعارض أوساط في أحزاب الحريديم ذلك. فقد أوعز الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لكتلة "ديغل هتوراه" (إحدى مركبات قائمة يهدوت هتوراة)، إلى أعضاء الكتلة البرلمانية بالتصويت ضد القانون.

وشرح لاندو موقفه بأنه "يوجد هنا خشية من ملاحقة. إذا رأى العرب في جميع أنحاء العالم أننا نفعل شيئاً كهذا، فقد يؤدي ذلك إلى سفك دماء"، وأضاف: "على أي حال، لا توجد فرصة لأن تصادق المحكمة على عقوبة الإعدام، ولذلك فإن هذا استفزاز بحت".

وبادرت إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما قدّم عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، المعارض، بزعامة افيغدور ليبرمان، اقتراحاً مماثلاً، ولذلك من المتوقّع أن يدعم أعضاء "يسرائيل بيتينو" القانون، وهو ما سبق أن أشار إليه ليبرمان الأسبوع الماضي، ما سيضمن له أغلبية.

إلى جانب إعلان "ديغل هتوراه"، أعلنت كتلة "الصهيونية الدينية" الأسبوع الماضي أنها لن تدعم اقتراحات قوانين الائتلاف ما لم تتم المصادقة على اقتراح القانون الذي قدمه الوزير بتسلئيل سموتريتش لمنح امتيازات ضريبية لجنود الاحتياط. ومع ذلك، نقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم عن مصدر في "الصهيونية الدينية" قرار الحزب أن بإمكان أعضائه التصويت "وفقاً لضميرهم"، وبالتالي يمكنهم دعم اقتراح القانون، ما سيعني فعلياً دعم القانون.

من جانبه، علّق رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير على بيان "ديغل هتوراه" قائلاً: "عقوبة الإعدام للإرهابيين تحقق الردع والعدالة، حتى لعائلات الحريديم الذين قُتلوا في عمليات، وأتوقع من جميع أعضاء الكنيست الحريديم دعم هذا القانون الذي ينقذ الأرواح (يقصد أرواح الإسرائيليين)، وعدم تصديق الوعود الزائفة التي يطلقها اليسار والأحزاب العربية".

يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على دفع اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وخلال النقاش الذي سبق التصويت، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون. وأوضح هيرش أن استعادة الأسرى الإسرائيليين باتت تتيح دعم القانون، وأنه مع "الوضع الحالي في مواجهة حماس، أرى في هذا الاقتراح أداة ضمن صندوق الأدوات، تتيح لنا محاربة الإرهاب وتحرير المختطفين".