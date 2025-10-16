قبيل توجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

، إلى واشنطن لعقد محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تحذيره من مغبة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، معتبراً أنها قد تؤدي إلى حلقة جديدة من التصعيد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "يتناول زيلينسكي والرئيس ترامب أكثر فأكثر قضية توماهوك. قد أدلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف مراراً بتقييم الجانب الروسي، وهذه خطوة خطيرة للغاية نحو مستوى جديد من التصعيد". وأضاف أن الموقف الروسي من هذه المسألة "واضح للغاية" و"معروف جيداً في واشنطن وكييف على حد سواء".

من جهته، أكد زيلينسكي أنه يعتزم مناقشة مسألة زيادة الضغوط على روسيا مع ترامب في واشنطن يوم غد الجمعة. وبعد تعرض منشآت أوكرانية عاملة في مجال الطاقة لضربة روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات، اعتبر زيلينسكي عبر قناته على "تليغرام" أن أوكرانيا قد تساعدها "قرارات قوية" تعتمد على الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من شركاء كييف المؤثرين، داعياً إلى "الضغط بواسطة العقوبات والأسلحة بعيدة المدى". وأضاف أن "زخم تحقيق السلام في الشرق الأوسط له أهمية كبرى الآن، وهذا تحديداً ما سأتحدث عنه اليوم وغداً في واشنطن".

وكان زيلينسكي وترامب قد أجريا اتصالين هاتفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تناولا خلالهما مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة. واعتبر زيلينسكي في ختام الاتصال الثاني أن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك المجنحة الأميركية قد يشكل "عامل سلام"، مرجعاً ذلك إلى أن "روسيا تتخوف" من أن الأميركيين قد يسلمونها لكييف، بينما حذر الكرملين حينها من أن هناك نسختين من "توماهوك" إحداهما غير نووية والثانية نووية.

ميدانياً، قال زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخاً في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل. وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس اليوم الخميس: "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة". من جهتها، ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة (دي.تي.إي.كيه) أن هجوماً شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة سبَّب توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا. وكتبت الشركة في بيان على تليغرام: "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لدي.تي.إي.كيه-نفتوجاز بطائرات مسيّرة وصواريخ".