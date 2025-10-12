الكرملين يحذر من تسليم صواريخ توماهوك الأميركية لأوكرانيا

أعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن قلق روسيا من احتمال تسليم صواريخ توماهوك المجنحة الأميركية لأوكرانيا. وقال بيسكوف في حديث للإعلامي المقرب من الكرملين بافيل زاروبين: "هذا سلاح خاص له نسختان غير نووية وأخرى نووية، وله مدى بعيد".

ومع ذلك، اعتبر بيسكوف أن صواريخ توماهوك لن تغير موازين القوى في ساحة المعركة، مؤكداً أن روسيا تدرس التصريحات الصادرة من الغرب بخصوص إمكانية تسليم الصواريخ. ووصف الوقت الحالي بأنه "لحظة دراماتيكية للغاية من جهة زيادة التوتر من الأطراف كافّة"، وجدد تأكيد استعداد روسيا للتسوية في أوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يزال يبدي "إرادة سياسية" لمواصلة المفاوضات، ولكن أوروبا وأوكرانيا لا تريدان ذلك، وفق بيسكوف.

وفي الفترة الأخيرة، صدرت تلميحات أميركية متكرّرة بإمكانية تسليم صواريخ توماهوك المجنحة لأوكرانيا. وفي آخر تطور على هذا المسار، أجرى ترامب أمس السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد أسابيع على لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي أعقاب الاتصال، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين قولهما إنّ الرئيسين بحثا إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، وهي خطوة قد عارضتها روسيا بشدة. وحضّ زيلينسكي ترامب على التفاوض حول السلام في أوكرانيا، بعدما انتزع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفي وقت تواصل روسيا قصفها لمنشآت الطاقة في بلده.

وبعد اتصال هاتفي بترامب وصفه بـ"الإيجابي جدّاً"، كتب زيلينسكي على صفحته على فيسبوك "هنأت الرئيس دونالد ترامب بنجاحه وبالاتفاق حول الشرق الأوسط الذي تمكّن من بلوغه، الأمر الذي يشكل نجاحاً استثنائياً"، وأضاف "إذا كان يمكن وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروباً أخرى يمكن أيضاً وقفها، بما فيها الحرب التي تشنها روسيا"، وقال زيلينسكي "يجب أن تتوافر الإرادة لدى الجانب الروسي للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وهذا يمكن تحقيقه بالقوة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رأى أن تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا سيهدم التوجهات الإيجابية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلاً في تصريحات صحافية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي: "كانت هناك قضايا متعلقة بمناقشة إمدادات نظم أسلحة جديدة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة مثل توماهوك وغيرها. فقد حذرت من أن ذلك سيؤدي إلى هدم علاقاتنا أو التوجهات الأخيرة التي برزت في هذه العلاقات على الأقل".

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ترامب عن استياء متنام إزاء بوتين. واتّهم الرئيس الروسي من جهته أوروبا مؤخراً بالحؤول دون تسوية النزاع في أوكرانيا والعمل على "تصعيد دائم" للصراع. وبداية الأسبوع المقبل، يتوجه وفد أوكراني برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتناول إمكان فرض عقوبات على موسكو، فضلاً عن ملفَي الطاقة والدفاع الجوي لأوكرانيا.

روسيا تقصف بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، اليوم الأحد، إنّ القوات نفذت ضربات استهدفت منشآت بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا تشكل جزءاً من مجمعها العسكري الصناعي بحسب ما نقلت "رويترز". وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

" فاينانشال تايمز": واشنطن تساعد كييف في استهداف منشآت طاقة روسية

في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على شن ضربات بعيدة المدى لاستهداف منشآت طاقة روسية منذ شهور في محاولة مشتركة لإضعاف اقتصاد موسكو وإجبار بوتين على اللجوء إلى المفاوضات. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين مطلعين، إنّ المخابرات الأميركية ساعدت كييف في ضرب أصول طاقة روسية مهمة، بما في ذلك مصافي نفط، بعيداً عن خط الجبهة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنّ المخابرات الأميركية تساعد كييف في تحديد الإحداثيات والتوقيت وقرارات المهمة، ما يمكّن الطائرات المسيّرة الأوكرانية الهجومية الملغومة بعيدة المدى من تفادي الدفاعات الجوية الروسية. وأضافت نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة تشارك عن كثب في جميع مراحل التخطيط، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إنّ أوكرانيا تحدّد أهداف الضربات بعيدة المدى، بينما توفر واشنطن معلومات مخابرات عن نقاط ضعف المواقع.