الكرملين يتحدث عن "مسار جدي" جارٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا

- وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، مع وجود نقاط إيجابية رغم استبعاد موسكو من المفاوضات الأخيرة، وقبيل زيارة المبعوث الأميركي إلى موسكو. - تستمر روسيا في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، بينما تحاول أوروبا استعادة المبادرة بعد الخطة الأميركية، مع تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة الضغط لتحقيق سلام عادل. - شدد المستشار الألماني على ضرورة موافقة كييف وأوروبا على أي اتفاق، بينما انتقد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ألمانيا وفرنسا لسعيهما لاستمرار الحرب.

وصف الكرملين، الأربعاء، المسار الدبلوماسي الحالي المتعلّق بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لأحد المراسلين: "العملية جارية. إنه مسار جدي… وربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أقرّت روسيا بأنّ هناك بعض النقاط "الإيجابية" في الخطة الأميركية، بعدما رفضت مقترحاً أوروبياً بديلاً، فيما تواصل كييف وحلفاؤها الدعوة إلى تحقيق سلام "عادل ودائم" في أوكرانيا. واعترفت موسكو بأنها ناقشت "بشكل عام" مع واشنطن النسخة الأصلية من الخطة الأميركية المؤلفة من 28 بنداً، والتي كُشف عنها الأسبوع الماضي واعتُبرت مواتية لروسيا. لكنّ موسكو استُبعدت في هذه المرحلة من المفاوضات التي أفضت إلى النسخة الأخيرة المعدّلة من جانب أوكرانيا، فيما لم تُكشف سوى تفاصيل قليلة عن الصيغة الجديدة للمقترح.

ووصف المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي، بعض جوانب الخطة الأميركية بأنها "إيجابية"، مضيفاً: "لكنّ جوانب أخرى كثيرة تتطلّب مزيداً من النقاش بين الخبراء"، مؤكداً أن موسكو لم تناقش الخطة "بشكل مفصّل مع أي جهة". وقال أوشاكوف إنّ "الأوروبيين يحاولون التدخل في كل هذه المسائل بطريقة لا جدوى منها مطلقاً، على ما يبدو لي". وأعلن أوشاكوف "التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لموسكو الأسبوع المقبل"، برفقة وفد من الأميركيين المعنيين بملف أوكرانيا. ولاحقاً، نقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله: "إذا حضر ويتكوف، فسيستقبله الرئيس الروسي بالتأكيد".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد رفض، أمس الثلاثاء، أي وساطة أوروبية في جهود حل النزاع، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في موسكو: "لا مجال اليوم للوساطة من فرنسا أو ألمانيا". وشدّد، في المقابل، على أن موسكو "تُقدّر كثيراً موقف الولايات المتحدة، الدولة الغربية الوحيدة… التي طرحت مبادرات" لحل الأزمة في أوكرانيا.

يوري أوشاكوف في موسكو، 27 أكتوبر 2025 (فرانس برس)

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة موسكو ضرباتها على أوكرانيا بالتزامن مع المحادثات "استهتاراً". وتُطلق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، مستهدفة منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وأعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن مدينة زابوريجيا تعرّضت لهجوم روسي "كبير" ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، أدى إلى تضرّر نحو 30 مبنى وإصابة 19 مدنياً. وفي كييف، قُتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم سابق.

ويحاول الأوروبيون استعادة زمام المبادرة بعد الخطة الأميركية المفاجئة التي وُضعت من دون مشاركتهم. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "على أوروبا مواصلة الضغط على روسيا حتى يتحقق سلام عادل ودائم. ستقف أوروبا إلى جانب أوكرانيا في كل خطوة". كذلك أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لغياب "إرادة لدى روسيا لوقف إطلاق النار".

ميرز: لا سلام في أوكرانيا دون موافقة كييف وأوروبا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن توقيع اتفاق سلام في أوكرانيا من دون موافقة كييف وأوروبا. وفي خطاب مهم أمام البوندستاغ (مجلس النواب الألماني)، أكد ميرز أنّ "أوروبا ليست مجرد بيدق، بل جهة فاعلة ذات سيادة، تسعى إلى تحقيق مصالحها وقيمها". وأضاف أنّ الجهود الأميركية لتسوية الصراع "موضع ترحيب"، لكن القرارات المتعلقة بالشؤون الأوروبية "لا يمكن اتخاذها إلا بالتوافق مع أوروبا". وتابع: "نعم، نريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، لكن أي اتفاق يجري التفاوض عليه بين القوى الكبرى من دون موافقة أوكرانيا ومن دون موافقة الأوروبيين لن يشكّل أساساً لسلام مستدام وحقيقي في أوكرانيا".

وتأتي تلك التصريحات في خضم موجة من المفاوضات المحمومة بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين بشأن خطة السلام التي قدّمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، في محاولة لبلورة صيغة توافقية تُنهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، وسط تباينات واضحة في المواقف بين واشنطن والعواصم الأوروبية وكييف حول بنود الخطة وآليات تنفيذها.

في المقابل، اتهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، ماتيو سالفيني، ألمانيا وفرنسا بالسعي إلى استمرار الحرب في أوكرانيا. وقال السياسي اليميني الشعبوي، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "يبدو أن بعض الأطراف في باريس وبرلين لديهم مشكلات داخلية ويريدون مواصلة الحرب، ربما من أجل بيع أسلحة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن هذه الاتهامات. كذلك انتقد سالفيني مبادرة الأوروبيين لطرح خطة خاصة بهم بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقترح لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، واصفاً خطة ترامب بأنها "جديرة بالاهتمام وطموحة، حتى وإن سخر منها البعض". وأضاف: "آمل ألا يعترض أحد عليها"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بذلك بالفعل من خلال "خطة مضادة".

ويُذكر أن سالفيني زعيم حزب "ليجا" اليميني، أحد الشريكين الصغيرين في الائتلاف الحاكم في روما بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا". وفي المقابل، أثبتت ميلوني نفسها داعمةً موثوقةً لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا. وفي منصبه السابق وزيراً للداخلية، أثار سالفيني جدلاً بسبب نهجه المتشدد تجاه اللاجئين الوافدين عبر البحر المتوسط.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)