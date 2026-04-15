- رفضت الولايات المتحدة اقتراح روسيا بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، رغم استعداد موسكو لقبول تسلم المخزون على أراضيها، بهدف حل الأزمة الإقليمية. - عرضت إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة خمس سنوات، لكن الرئيس ترامب رفض العرض، كما رفضت طهران نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، مقترحة خفض نسب التخصيب بدلاً من ذلك. - أكدت واشنطن خطوطها الحمراء في المحادثات مع طهران، مشددة على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مع بقاء الكرة في ملعب إيران لتحقيق ذلك.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحاً روسياً يقضي بتولي موسكو نقل كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى المساعدة في حل الأزمة في المنطقة.

واقترحت روسيا لأول مرة في يونيو/حزيران أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ووفقا لتقارير إخبارية، قدمت روسيا الاقتراح مرة أخرى هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بيسكوف صرح لقناة إنديا توداي الهندية بأن "روسيا مستعدة لقبول تسلم اليورانيوم المخصب الإيراني على أراضيها". وأضاف "سيكون هذا قراراً جيداً. لكن للأسف، رفض الجانب الأميركي هذا الاقتراح".

وذكرت الولايات المتحدة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب واحتمال أن تتمكن مع وجوده لديها من الحصول على سلاح نووي من بين أسباب شن العدوان على إيران. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، العام الماضي، إلى أن روسيا مستعدة لإزالة المخزون من إيران وتحويله إلى وقود للمفاعلات المدنية للمساعدة في تسهيل المفاوضات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت، يوم أمس الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب رفض عرضا إيرانيا يقضي بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم خمس سنوات، ردا على طلب واشنطن خلال المفاوضات التي عقدت في إسلام أباد تجميد هذه الأنشطة لـ20 عاما، إضافة إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، بحسب الصحيفة. وأضافت أن إيران في المقابل، قدمت، الاثنين، عرضا رسميا يقضي بتعليق أنشطة التخصيب مؤقتا لمدة خمس سنوات، إلا أن ترامب رفض هذا العرض، وأشارت إلى أن طهران رفضت أيضا طلب نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، لكنها عرضت بدلا من ذلك "خفض نسب التخصيب" في مخزونها الحالي.

والاثنين الماضي، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن أوضحت خطوطها الحمر في محادثاتها مع طهران، وإن "الكرة الآن في ملعب إيران". وأضاف فانس "هناك أمران على وجه الخصوص أكد الرئيس الأميركي أن لا مجال للمرونة فيهما". وتابع "من السهل على الإيرانيين القول إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا لكن من الصعب علينا وضع الآلية اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك".

(رويترز، العربي الجديد)