الكرملين: مستعدون للحديث حول نشر محتمل لقوات غربية في أوكرانيا

- الكرملين يبدي استعداده لمناقشة نشر قوات غربية في أوكرانيا، رغم معارضته السابقة، كجزء من ضمانات أمنية لمنع تجدد الهجوم الروسي، وسط تحذيرات من أن هذه القوات قد تصبح "أهدافاً شرعية". - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، مع تفضيل الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى السيطرة على أراضٍ تعتبرها موسكو تابعة لها. - محادثات دولية مكثفة في برلين لدعم اتفاق سلام في أوكرانيا، مع اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية لدعم الجيش الأوكراني.

أعرب الكرملين عن استعداده للحديث حول نشر محتمل للقوات الغربية في أوكرانيا، على الرغم من معارضته منذ فترة طويلة لمثل هذه الخطوة. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن الموقف الروسي بشأن تمركز قوات أجنبية "معروف وثابت وواضح"، ولكن مع ذلك "يمكن أن يخضع للمناقشة".

وظهر المقترح مجدداً خلال مباحثات في برلين هذا الأسبوع بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين. والفكرة المطروحة هي نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، مع التفويض بمراقبة مدى تطبيق وقف إطلاق النار. ووصفت كييف مثل هذه القوات بأنها جزء من الضمانات الأمنية التي تسعى للحصول عليها لمنع تجدد الهجوم الروسي. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، من أن أي قوات حفظ سلام متمركزة في أوكرانيا يمكن أن تصبح " أهدافاً شرعية".

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، اليوم، على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية "بكل تأكيد"، بما في ذلك السيطرة على أراضٍ تعتبرها تابعة لها، في ظل المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب. وقال بوتين في أثناء اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع في موسكو، إن "أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بكل تأكيد". وأضاف "نفضّل القيام بذلك، واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية"، متعهداً السيطرة على أراضٍ تصرّ موسكو على أنها ضمّتها "بالوسائل العسكرية"، إذا "رفضت الدولة المعادية ورعاتها الأجانب الانخراط في مباحثات موضوعية".

يأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين. من جانبه، قال زيلينسكي إنه يمكن في غضون أيام الانتهاء من صياغة المقترحات التي يجري التفاوض عليها مع المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية على بلاده المستمرة منذ حوالي أربع سنوات، على أن يقدمها بعد ذلك المبعوثون الأميركيون إلى الكرملين قبل اجتماعات أخرى محتملة في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع المقبل. وقال زيلينسكي للصحافيين بعد ساعات من المناقشات، إن مسودة خطة السلام التي تمت مناقشتها مع الولايات المتحدة خلال المحادثات في برلين، الاثنين، "ليست مثالية" ولكنها "عملية للغاية".

والتقى قادة عشر دول أوروبية ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في برلين، الاثنين، لدعم المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأعلن قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر من برلين، اقتراح نشر "قوة متعدّدة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية، وبهدف دعم الجيش الأوكراني على نحوٍ مستدام. وأوضح البيان أن القوة ستكون مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة، على أن يُحدَّد عديدها بـ800 ألف عنصر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)