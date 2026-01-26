الكرملين: محادثات أبوظبي بناءة لكن الوصول لتسوية يتطلب عملاً كبيراً

- المحادثات في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وُصفت بالبناءة، لكن التوصل لتسوية للحرب يتطلب عملاً كبيراً، وفقاً للكرملين. مسألة الأراضي، خاصة منطقة دونباس، تبقى جوهرية لروسيا في أي اتفاق سلام. - "صيغة أنكوراج" تشير لاتفاق بين ترامب وبوتين حول تسليم أوكرانيا منطقة دونباس لروسيا، مع تجميد الخطوط الأمامية، وهو ما ترفضه كييف. - المفاوضات المباشرة الأولى بين موسكو وكييف حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب بدأت في أبوظبي، وستستمر في فبراير المقبل، رغم التوترات الميدانية.

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي أجريت الأسبوع الفائت في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة كانت "بنّاءة"، لكنه شدّد على أن التوصل إلى تسوية للحرب لا يزال يتطلب "عملاً كثيراً". ونبّه الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن "من الخطأ توقع نتائج مهمة من هذه الاتصالات الأولية، ولكن يمكن النظر بإيجابية إلى مجرد بدء هذه الاتصالات بروح بناءة. إلّا أنّ ثمة عملاً كثيراً لا يزال مطلوباً".

من جانبها، نقلت وكالة تاس للأنباء الروسية اليوم عن الكرملين قوله إن مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية جوهرية لروسيا عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا. وقال الرئيس فلاديمير بوتين مراراً إن روسيا ستستولي بالقوة على منطقة دونباس الأوكرانية كاملة، التي تسيطر قوات موسكو حالياً على 90% منها، ما لم تتخل كييف عنها في اتفاق سلام.

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن بيسكوف قوله "ليس سراً أن هذا هو موقفنا الثابت، موقف رئيسنا، أن قضية الأراضي، التي هي جزء من صيغة أنكوراج، ذات أهمية جوهرية للجانب الروسي". ووفقاً لمصدر مقرب من الكرملين نقلت عنه وكالة رويترز، تشير "صيغة أنكوراج" إلى ما تقول روسيا إنها النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين في قمة ألاسكا في أغسطس/ آب الماضي.

وقال المصدر إنه بموجب هذا الاتفاق بين الرئيسين، فإن أوكرانيا ستوافق على تسليم روسيا السيطرة على منطقة دونباس كاملة، مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا كشرط لأي اتفاق سلام مستقبلي. وقالت كييف مراراً إنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكّن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة.

وشكّلت المباحثات التي عُقدت في أبوظبي، الجمعة والسبت، أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف. وتستضيف العاصمة الإماراتية في الأول من فبراير/ شباط المقبل جولة جديدة من هذه المفاوضات، وفق مسؤول أميركي.

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كتب على منصة إكس بعد انتهاء الجولة الأولى "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المباحثات كانت بنّاءة".

وعشية اليوم الثاني من هذه المفاوضات، أدت ضربات روسية لمنشآت طاقة في كييف وخاركيف بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية إلى قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين في ظل برد قارس، مما دفع كييف إلى اتهام موسكو بتقويض المفاوضات. وقالت "لم تستهدف صواريخ (بوتين) شعبنا فحسب، بل كذلك طاولة المفاوضات".

وأعلنت كييف، الاثنين، أن روسيا أطلقت 138 طائرة مسيرة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، استهدفت "11 موقعاً" وفقاً لسلاح الجو الأوكراني.

(رويترز، فرانس برس)