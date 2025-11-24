- رفض الكرملين المقترح الأوروبي المضاد لخطة السلام الأميركية لأوكرانيا، واعتبره غير بنّاء وغير مناسب لموسكو، حيث يغير بشكل كبير مفاهيم حلف شمال الأطلسي والأراضي. - أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن المقترحات الأميركية قد تشكل أساساً لحل النزاع، لكن استمرار التقدم الروسي يعتمد على قبول كييف للخطة، مع وجود بنود تتطلب نقاشاً مفصلاً. - حققت المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف نجاحاً للأوروبيين، حيث تم حذف النقاط المرتبطة بأوروبا من الخطة، مما يعكس أهمية موافقة الأوروبيين والأوكرانيين على أي اتفاق.

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن المقترح الأوروبي المضاد لخطة السلام الأميركية لأوكرانيا المؤلفة من 28 بنداً ليس بنّاء ولا يُناسب موسكو. وأدى نشر مسودة خطة السلام الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى زيادة المخاوف لدى أوكرانيا وقوى أوروبية من أن تكون واشنطن قد وافقت على مطالب روسيا الأساسية المتعلقة بحلف شمال الأطلسي والأراضي، وترتيب مراحل أي اتفاق سلام.

ووفقاً لنسخة اطلعت عليها "رويترز"، تُغير الخطة الأوروبية بشكل كبير مفاهيم وأهمية النقاط الرئيسية المتعلقة بحلف شمال الأطلسي والأراضي. وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، للصحافيين في موسكو: "الخطة الأوروبية، للوهلة الأولى... غير بنّاءة على الإطلاق ولا تُناسبنا".

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن المقترحات الأميركية للسلام في أوكرانيا ربما تُشكل أساساً لحل النزاع، لكن إذا رفضت كييف الخطة فسوف تواصل القوات الروسية تقدمها. وأضاف أوشاكوف: "ليس كل بنود هذه الخطة (الأميركية)، ولكن كثيراً منها تبدو مقبولة جداً بالنسبة لنا". وأضاف أن بعضها يتطلب نقاشاً أكثر تفصيلاً.

وأفاد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، الاثنين، بأن المحادثات التي جرت في جنيف بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن تعديل خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو حققت "نجاحاً هائلاً" للأوروبيين. وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاند فونك: "جرى حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه أمس"، وأضاف "كان واضحاً منذ البداية، مثلما قلنا مراراً، أنه ينبغي عدم إبرام أي اتفاق من دون موافقة الأوروبيين والأوكرانيين".

ودعا المقترح الأوّلي، المكون من 28 نقطة، الذي طرحته الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أوكرانيا إلى التنازل عن أراض، وقبول فرض قيود على حجم جيشها، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وهذه الشروط ترقى إلى مستوى الاستسلام بالنسبة للكثير من الأوكرانيين، بعد ما يقرب من أربع سنوات من القتال، في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

(رويترز، العربي الجديد)