الكرملين: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية

رأى الكرملين اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الأخيرة بشأن أوكرانيا والتي قال فيها إن موسكو ستنتصر في الحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات وإنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراض، تتوافق مع رؤية روسيا. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بطرق كثيرة، في ما يتعلق بمسألة عضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ومسألة الأراضي وكيفية خسارة أوكرانيا لأراض، فإنها (تصريحات ترامب) متوافقة مع فهمنا" للوضع، معتبراً أن ما قاله ترامب في مقابلة أجراها معه موقع "بوليتيكو" "مهم للغاية".

ووجه ترامب خلال المقابلة انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرا أنه لم يقرأ خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي "الكثير من الناس يموتون. لذا سيكون من الجيد حقا أن يقرأها". وأضاف أن روسيا "تتمتع بالتفوق" العسكري، و"دائما ما كانت كذلك"، وأنها "أكبر بكثير" من خصمها. ورأى أنّه "لا شك" في أن روسيا في موقف تفاوضي قوي، في حين حققت قواتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكبر تقدم لها على الجبهة في أوكرانيا منذ عام.

وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل "ملايين الأشخاص" معتبرا أن هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تحدث. وقال إن "جزءًا من المشكلة" يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "يكرهان بعضهما بشدة" ما يجعل "من الصعب جدا عليهما التوصل إلى اتفاق". وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، أجاب بأنها "خسرت بالفعل الكثير من الأراضي".

من جهته، أعلن زيلينسكي أنه سيتم تسليم نسخة منقحة من خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الأميركيين. وكتب على إكس الثلاثاء "المكونات الأوكرانية والأوروبية أصبحت الآن أكثر تقدما ونحن مستعدون لعرضها على شركائنا الأميركيين".

وتصر روسيا على الاحتفاظ بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في وقت تتمسك كييف بأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن وقف الحرب عند الوضع الراهن، إذ لا يزال حوالي 30% من دونباس في أيدي الأوكرانيين. وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أوروبي كبير مطلع على عملية التفاوض التي تتوسط فيها الولايات المتحدة: "فيما يتعلق بمسألة الأراضي، الأميركيون واضحون: روسيا تطالب أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ، والأميركيون لا يزالون يفكرون في كيفية تحقيق ذلك". وأضاف المسؤول: "يصر الأميركيون على ضرورة انسحاب أوكرانيا من دونباس.. بطريقة أو بأخرى".

وبحسب "بوليتيكو"، تحاول كييف أن تشرح للولايات المتحدة أن منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما لم ينجح في تحقيقه خلال أكثر من ثلاث سنوات من الحرب سيشجعه على أخذ المزيد، كما تشعر بالضغط من السرعة التي يريد الأميركيون التحرك بها.

(العربي الجديد، فرانس برس)