الكرملين: بوتين يجري محادثات مع رئيس إندونيسيا في موسكو

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات في موسكو مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في 10 ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف الكرملين في بيان أن الجانبين سيناقشان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإندونيسيا، وسيتناولان القضايا الدولية والإقليمية.

وكانت روسيا وإندونيسيا وقعتا اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أجرى البلدان أول تدريبات بحرية مشتركة. وفي حينه، قال الأميرال الروسي سيرغي أفاكيانتس، قائد أسطول المحيط الهادئ سابقاً، إن إجراء مثل هذه التدريبات يحيي العلاقات الروسية الإندونيسية، مضيفا لصحيفة إزفيستيا شبه الرسمية الروسية: "أسس الأسطول البحري الحربي للاتحاد السوفييتي والقوات البحرية الإندونيسية علاقات وطيدة منذ فترة طويلة. في ستينيات القرن الماضي، تلقى عسكريو هذا البلد تدريباً بمراكز عسكرية على أراضي الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك في القرم. مثل هذا التعاون له أهمية من جهة الارتقاء بمستوى الثقة".

وأضاف أفاكيانتس: "إندونيسيا هي واحدة من أكبر القوى برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتؤدي دوراً متنامياً في المنطقة وأحواض بحر الفيليبين وغيره من البحار الجنوبية الشرقية. في هذه الأوقات العصيبة، تشكل إقامة الاتصالات مع بلدان المحيط الهادئ وجنوب شرقي آسيا خطوة نحو استقرار الأوضاع. هذا دليل آخر على استحالة عزل روسيا. نحن قوة عالمية حتى لو كان هناك من لا يعجبه ذلك. هذا هو أهم جوانب هذه التدريبات".

(رويترز، العربي الجديد)