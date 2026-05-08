الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لكنّه لن يبادر به

- أعلن الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض مع الأوروبيين، وسط تقارير عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمحادثات مع روسيا بسبب الإحباط من جهود الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. - أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا لن تبادر بالاتصالات بعد قطع الأوروبيين العلاقات في 2022، مشيرًا إلى ضرورة أن تبادر الحكومات الأوروبية بالخطوة الأولى لإعادة الاتصال. - أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن توقعه استقبال مفاوضين أميركيين قريبًا، مشيرًا إلى زيارته لخط الجبهة حيث استعادت قوات كييف أراضٍ صغيرة.

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنّ الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف، بما في ذلك الأوروبيون، وذلك بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنّ قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات محتملة. وذكرت الصحيفة، أمس الخميس، أنّ هذا التحوّل في موقف الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة الإحباط من المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في تقرير الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبّر عن اعتقاده بوجود "إمكانية" لأن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع بوتين، وقال إنّ الاتحاد يحظى بدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقيام بذلك، وقال كوستا "أُجري محادثات مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لبحث أفضل السبل لتنظيم جهودنا، وتحديد ما نحتاج إلى مناقشته بفعالية مع روسيا في الوقت المناسب لذلك".

ولدى سؤاله عن تقرير الصحيفة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "بوتين مستعد للتفاوض مع الجميع. وصرّح بذلك مرات كثيرة"، وأضاف "سنكون مستعدين للمضي قدماً في الحوار بقدر استعداد الأوروبيين لذلك. ومع ذلك، وكما صرّح بوتين مراراً، فلن نبادر بمثل هذه الاتصالات بعد الموقف الذي اتخذه الأوروبيون".

وتقول روسيا إنّ على الحكومات الأوروبية أن تبادر بالخطوة الأولى، لأنها هي التي قطعت الاتصال بموسكو في عام 2022، بعد بدء الحرب مع أوكرانيا، وقال بيسكوف "لم يكن الجانب الروسي هو المبادر بقطع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل... بدأت هذه الخطوة من بروكسل وعواصم أوروبية".

وكان كوستا قد أشار في حديثه الذي نقلته الصحيفة إلى أن بروكسل "ستتجنّب عرقلة العملية التي يقودها الرئيس ترامب"، وأقرّ بأنه لم تصدر أي إشارة من الكرملين تُفيد بأنّ بوتين على استعداد للجلوس مع أي ممثل عن الاتحاد الأوروبي. وقال كوستا خلال فعالية في معهد الجامعة الأوروبية في فلورانس: "نعم، هناك إمكانية للتفاوض مع بوتين"، مستطرداً "لكن، في الوقت الراهن، لم يلحظ أحد أي مؤشر من روسيا إلى رغبتها الجادة في الدخول في مفاوضات حقيقية".

ووفق الصحيفة، أكد مكتب زيلينسكي إجراء المناقشة مع كوستا. وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى: "نحن بحاجة إلى مزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي"، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يتخذ شكل "قائد يستطيع التحدث إلى روسيا عن جميع الأوروبيين" لممارسة "مزيد من الضغط" على روسيا.

زيلينسكي يتوقع استقبال مفاوضين أميركيين خلال الأسابيع المقبلة

إلى ذلك، أعلن زيلينسكي اليوم، أنه يتوقع استقبال مفاوضين أميركيين في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب. وقال بعد اجتماع في فلوريدا بين مبعوث كييف رستم عمروف، وممثلين عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "نحن بصدد تنسيق جدول الزيارات الضرورية، وننتظر قدوم ممثلين عن الرئيس الأميركي في نهاية الربيع والصيف"، وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل في أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ما خُطّط له وتفعيل الجهود الدبلوماسية".

وفي سياق آخر، أشار زيلينسكي إلى أنه زار خط الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تمكنت قوات كييف من استعادة السيطرة على مساحات صغيرة من الأراضي في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف عبر منصة إكس، "رغم وقف إطلاق النار المعلن، لم يخفف العدو من وتيرة هجماته".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)