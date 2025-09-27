الكرملين: إسقاط طائرات روسية في أجواء بلدان الناتو فكرة متهورة

- حذّر الكرملين من إسقاط الطائرات الروسية في أجواء الناتو، واصفاً تصريحات ترامب بأنها "متهورة" بعد دعوته لاتخاذ هذه الخطوة. وأكد الأمين العام للناتو مارك روته دعمه لترامب، مشيراً إلى استعداد الناتو لحماية أعضائه. - شهدت الأسابيع الأخيرة انتهاكات روسية للمجال الجوي لدول الناتو، مما أدى إلى اعتراض طائرات روسية فوق إستونيا وإغلاق مطارات في الدنمارك. - اجتمع رؤساء أركان الناتو في ريغا لمناقشة الانتهاكات، مؤكدين على التضامن مع الدول المتضررة وتحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد.

حذّر الكرملين، أمس الجمعة، من فكرة إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) باعتبارها "متهورة"، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على أعضاء الناتو القيام بخطوة من هذا القبيل. وتقول دول أوروبية عدة في حلف شمال الأطلسي إن مقاتلات ومسيّرات روسية انتهكت مجالها الجوي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورداً على سؤال الثلاثاء عما إذا كان يعتقد أن دول الناتو يجب أن تسقط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي أجاب ترامب "نعم، أعتقد ذلك". وندد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي بما وصفها بـ"التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية والتي تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطيرة".

من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس عن تأييده لفكرة استهداف الطائرات الروسية إذا انتهكت المجال الجوي لأعضاء التحالف الدفاعي. وقال لشبكة فوكس نيوز "أوافق تماماً مع الرئيس ترامب"، مضيفاً أنّ الناتو "سيقوم بأكثر من ذلك، وإذا لزم الأمر، سيقوم بما في وسعه لحماية شعبنا". واعترضت طائرات تابعة للحلف ثلاث مقاتلات روسية بعد اختراقها المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا.

وقال بيسكوف إنّ إستونيا لم تقدّم أي دليل على الحادثة، واصفاً خطاب تالين بهذا الشأن بأنّه "تصعيد كبير آخر قرب حدودنا". واضطرّت الدنمارك مرات عدة هذا الأسبوع إلى إغلاق عدد من مطاراتها بعدما أفادت بأنّ مسيّرات مجهولة اخترقت مجالها الجوي. وفي وقت سابق هذا الشهر، أرسل حلف شمال الأطلسي مقاتلات بعدما اخترقت قرابة 20 مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي، وأسقط ثلاثاً منها على الأقل.

اجتماع لرؤساء أركان الناتو

وفي السياق، اجتمع رؤساء أركان حلف شمال الأطلسي في ريغا، اليوم السبت، لإجراء محادثات بشأن انتهاكات المجال الجوي الأخيرة من قبل قوات روسية. وقال الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية للمنظمة المكونة من 32 عضواً، في كلمته الافتتاحية: "أعرب اليوم عن تضامني الكامل والقاطع مع جميع الحلفاء الذين تم انتهاك مجالهم الجوي. لقد كان رد التحالف قوياً وسيستمر في قوته".

وأضاف دراغون أن "هذه الأفعال تصعيدية ومتهورة وتعرّض حياة الناس للخطر وروسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال". وأشار دراغون إلى أحداث تاريخية، مبيناً أنه في 25 سبتمبر/أيلول 1939، انتهكت طائرات قاذفة وطائرات استطلاع سوفييتية المجال الجوي للاتفيا وليتوانيا وإستونيا ووصف ذلك بأنه "الإشارة الافتتاحية لتصميم موسكو على فرض إرادتها". وأضاف أن "هذه اللحظة يتعين أن يكون لها صدى عميق لدينا اليوم".

وفي كلمته بوصفه مضيفاً، قال رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش إن "الأولوية المباشرة اليوم هي بوضوح الدفاع الجوي". وأضاف "كما أشرت بالفعل، تواصل روسيا نمط الاستفزازات وآخرها انتهاك المجال الجوي لبولندا وإستونيا بتهوُّر".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)