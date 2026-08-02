"الكردستاني" يخلي 81 موقعاً عسكرياً على الحدود التركية العراقية

- أخلت قوات حزب العمال الكردستاني 81 موقعاً عسكرياً على الحدود التركية العراقية، بما في ذلك مواقع استراتيجية، بعد تقارير عن إعادة تمركزهم في منطقة جبل قنديل، مما يعزز جهود تركيا في منع الهجمات. - دفعت التحركات البرلمان التركي لتقديم مسودة قانون ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، تتضمن 12 مادة تتعلق بمصير عناصر الحزب، مع ربط إصدار القانون باستكمال الانسحاب وتسليم السلاح. - انطلقت مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" بدعم من الرئيس أردوغان، ودعا زعيم حزب الحركة القومية عبد الله أوجلان لتوجيه مسلحيه لإلقاء السلاح، مما أدى إلى إعلان الحزب عن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح.

ذكرت صحيفة "نفس" التركية أن مسلحي حزب العمال الكردستاني أخلوا 81 موقعاً عسكرياً لهم على الحدود العراقية التركية، فيما عملت القوات التركية على تأكيد انسحاب عناصر الحزب من خلال التمشيط وصور الأقمار الاصطناعية.

وأفادت الصحيفة، مساء السبت، بأن هذه التطورات دفعت البرلمان التركي إلى المضي قدماً في تقديم مسودة قانون مؤلفة من 12 مادة ضمن مرحلة "تركيا خالية من الإرهاب"، تتناول مصير عناصر الحزب ومستقبلهم. وكانت الحكومة التركية تربط مسألة إصدار القانون الإطاري باستكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح، فيما يصرّ الكردستاني على معرفة مصير عناصره ضمن التشريعات الجديدة، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى توافقات وخطوات مشتركة بهذا الصدد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أهمية إخلاء المواقع العسكرية عند نقطة الصفر على الحدود التركية العراقية؟ ما هي التطورات التي دفعت البرلمان التركي لتقديم مسودة قانون مؤلفة من 12 مادة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أهم نقاط الإخلاء

وبحسب المعلومات، خلصت أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، استناداً إلى تقارير ميدانية، إلى أن المسلحين أخلوا ملاجئهم وأعادوا تمركزهم في منطقة جبل قنديل قرب الحدود الإيرانية. ومن بين المناطق التي أخلاها الحزب، معسكر تشارجيلا، أحد أهم الملاجئ والمناطق الحيوية له على الحدود، والذي يرتبط به ارتباطاً وثيقاً، ومنطقة هدى تبه الواقعة في وادي متينا مقابل تشوكورجا في ولاية هكاري التركية مباشرة، على ارتفاع يتراوح بين 1740 و1754 متراً، حيث سبق أن قتل 12 جندياً من قوات الجيش التركي. ومن بين المناطق التي تم إخلاؤها أيضاً كهفان منفصلان في منطقة آفاشين، كان يستخدمهما الحزب مقراً إقليميّاً له.

وتتألف نقاط الإخلاء البالغ عددها 81 نقطة من مناطق تقع عند نقطة الصفر على الحدود التركية العراقية، حيث تجري القوات المسلحة التركية عمليات برية بشكل متكرر مدعومة جوياً، إذ يعد إخلاء هذه المناطق من قبل المسلحين أمراً بالغ الأهمية لمنع أي هجمات أو اشتباكات أو حوادث استفزازية محتملة قد تعرقل عملية السلام.

تتألف نقاط الإخلاء البالغ عددها 81 نقطة من مناطق تقع عند نقطة الصفر على الحدود التركية العراقية

وكان حزب العمال الكردستاني قد انسحب من 72 نقطة على طول الحدود في الأشهر الأخيرة، وأُفيد بأن عناصر الحزب غادروا مناطق قرب الحدود وأعادوا تمركزهم على الجانب الشرقي من جبل قنديل.

كما أخلى مسلحو الكردستاني، بحسب الصحيفة، مستودعين لوجستيين منفصلين في منطقة أريس فارس، وكهفاً كان يستخدم مقرَ قيادة ومركزَ اتصالات لاسلكية، ومن مهام الموقع إعطاء تعليمات للمسلحين داخل تركيا، إضافة إلى كهوف كانت تستخدم نقاطَ تفتيش من قبل ما يسمى بالوحدات الأمنية في منطقة تشيمجو، وثلاثة مخابئ تحت الأرض في وادي زاب، كانت تؤوي المسلحين بعد تنفيذ الهجمات على قوات الجيش التركي، فضلاً عن نقاط اتصال بين المعسكرات تلبي الاحتياجات اللوجستية بواسطة مركبات الطرق الوعرة.

وفي الإطار نفسه، فإن القانون الذي يعتزم البرلمان سنه بشكل مؤقت ومنفصل سيؤدي لاستفادة 16 ألف مواطن تركي ضمن صفوف العمال الكردستاني، إضافة إلى التمهيد لعودة المقيمين في مخيم مخمور للاجئين حيث تقيم عائلات عناصر الكردستاني.

تقارير دولية جمود في عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

تركيا "خالية من الإرهاب"

وانطلق مسار تركيا "خالية من الإرهاب" بعد مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت باهتشلي مع نواب حزب ديم الكردي في البرلمان يوم افتتاحه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2024، ما فتح أجواء سياسية إيجابية قابلتها تصريحات جيدة من الحزبين وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليطلق باهتشلي دعوة استثنائية غير مسبوقة في الـ22 من الشهر نفسه لزعيم الحزب عبد الله أوجلان من أجل التوجيه لمسلحي حزبه بإلقاء السلاح وإلغاء الحزب مقابل الاستفادة من "حق الأمل"، أي العفو عنه.

وإزاء دعوة باهتشلي ومباركة أردوغان، وهما الشريكان في التحالف الجمهوري، أجرى وفد من حزب ديم 16 لقاء مع أوجلان في محبسه، فيما وجه أوجلان دعوته في 27 فبراير/شباط من العام الماضي إلى الحزب لحل نفسه وإلقاء سلاحه، ليعلن الكردستاني في مايو/أيار الماضي عن حل الحزب وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه أوجلان، بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 من الشهر نفسه.

وإزاء هذه التطورات، ألقت أول مجموعة من الكردستاني في 11 يوليو/تموز الماضي سلاحها وحرقته في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بشكل رمزي، فيما أعلن الحزب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انسحابه من تركيا، وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحابه من منطقة الزاب الأعلى على الحدود العراقية التركية إلى مناطق أخرى.