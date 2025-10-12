الكاميرون تصوّت مع ترشح الرئيس الأكبر سناً في العالم مجدداً

- يتوجه الناخبون في الكاميرون إلى صناديق الاقتراع وسط توقعات بفوز الرئيس بول بيا، الذي يحكم منذ 1982، رغم المعارضة النشطة بقيادة عيسى تشيروما. - بيا، الذي ألغى الحد الأقصى لمدد الحكم في 2008، يواجه انتقادات بسبب الركود الاقتصادي والتوترات الداخلية، لكن سيطرته على أجهزة الدولة تعزز فرص إعادة انتخابه. - رغم التساؤلات حول صحته، يواصل بيا قيادة البلاد عبر تحديات سياسية وعسكرية، مع استمرار الصراع في المناطق الناطقة بالإنجليزية منذ 2016.

يتجه المواطنون في الكاميرون لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الرئيس الحالي بول بيا (92 عاماً)، وهو أكبر حكام العالم سناً، على قبضته على السلطة التي استمرت 43 عاماً على الرغم من المعارضة النشطة التي تضغط من أجل التغيير.

ومن بين معارضي بيا، المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، عيسى تشيروما (76 عاماً)، الذي استقطب حشوداً كبيرة تطالب بإنهاء فترة حكم الزعيم المخضرم الطويلة، وتؤيد بعض أحزاب المعارضة والجماعات المدنية في الكاميرون ترشح تشيروما. ومع ذلك، يقول محللون إن من المرجح أن يعاد انتخاب بيا، الذي يتولى السلطة منذ عام 1982، نظراً لسيطرته القوية على أجهزة الدولة وعدم توحد صفوف المعارضة.

لكن منتقدي بيا لا يزالون يأملون إطاحته بعد عقود من الركود الاقتصادي والتوترات في الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى، والتي يبلغ عديد سكانها 30 مليون نسمة. وكان بيا قد ألغى الحد الأقصى لمدد الحكم الرئاسية في عام 2008. ووفقاً للنظام الانتخابي، تُجرى الانتخابات على جولة واحدة ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة. وكان بيا قد أعلن ترشحه للانتخابات في يوليو/ تموز الماضي، وقال وقتها في منشور على منصة إكس: "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر 2025. تأكدوا أن عزيمتي على خدمتكم تتوافق مع التحديات الهائلة التي نواجهها".

وبيا أقدم رئيس دولة في العالم، إذ يتولى الحكم عقب استقالة سلفه أحمدو أهيدجو في عام 1982. وأثيرت تساؤلات متكررة عن وضعه الصحي، كان آخرها العام الماضي عندما غاب عن الأنظار مدة 42 يوماً، ما أثار تكهنات واسعة بشأن حالته الصحية. وعلى مدى أربعة عقود، واصل بيا قيادة الكاميرون عبر محطات سياسية وعسكرية معقدة، وفاز في جميع الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ توليه الحكم. وواجه خلال فترة حكمه الطويلة أزمات داخلية، أبرزها الصراع المسلح في المناطق الناطقة بالإنكليزية شمالي البلاد، الذي اندلع عام 2016 إثر احتجاجات طالبت بإصلاحات سياسية.

(رويترز، العربي الجديد)