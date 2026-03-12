- يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي تكثيف العمليات العسكرية في لبنان، بما في ذلك عمليات برية للسيطرة على جنوب لبنان، وسط دراسة نتنياهو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالتشاور مع ترامب. - تشير التقديرات إلى أن حزب الله يتخذ موقفاً متشدداً، بينما تسعى إسرائيل لتوسيع عملياتها حتى نهر الليطاني لتدمير مواقع أسلحة، بهدف إبعاد التهديدات عن الحدود. - تدّعي إسرائيل أن عملياتها تهدف للسيطرة المؤقتة على مناطق محددة لإبعاد تهديد الصواريخ، وترى أن مبادرات التفاوض اللبنانية مرشحة للفشل بسبب موقف حزب الله.

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، مساء اليوم الخميس، إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية مكثفة داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع، في وقت يدرس فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.

ونقلت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمّه، أن "الهدف هو السيطرة على جنوب لبنان وإقامة مزيد من النقاط العسكرية". وأضافت القناة أن نقاشاً أمنياً مصغراً عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلص إلى قرار بتوسيع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وبالتوازي مع ذلك، تُجرى نقاشات داخل المؤسسة الأمنية حول خط التماس الذي يجب أن تنتشر عليه قوات الجيش. ويرى عدد من المسؤولين أن هناك حاجة للتوسع حتى نهر الليطاني، بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة.

كذلك، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، المعروف إعلامياً باسم "اتفاق الغاز"، والذي وقع خلال فترة حكومتي نفتالي بينيت ويئير لبيد.

وذكرت القناة أن الخطوة المحتملة تبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل التطورات العسكرية الجارية في المواجهة مع حزب الله. وأضافت أن القرار النهائي بشأن إلغاء الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على التطورات الميدانية، وسيحسم بتفاهم مشترك بين نتنياهو وترامب.

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، التي عُرضت في نقاش مغلق مع المستوى السياسي، تفيد بأن جميع مبادرات التفاوض التي تطرحها الحكومة اللبنانية ودول أجنبية مرشحة للفشل. كما عرض الجيش خلال النقاش تقييماته لمواقف حزب الله في المعركة الحالية.

وقال مسؤولون عسكريون خلال الاجتماع: "دخل حزب الله المعركة وهو يشعر بأنه لم يعد لديه ما يخسره. فهو يتخذ موقفاً متشدداً ولا يعتزم تقديم أي تنازل. الرئيس اللبناني جوزاف عون يسعى إلى خلق إطار للحوار، لكن حزب الله ليس في هذا الاتجاه، ولديه هدف واحد هو حماية إيران".

بدوره، أوضح مسؤول استخباراتي رفيع خلال النقاش مع المستوى السياسي أن أهداف حزب الله قد تكون أكثر طموحاً، قائلاً: "يعتقد حزب الله أنه سينجح في دفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار من دون أن تحتفظ بحرية العمل العسكري، ومن دون وجود رقابة أو آليات إنفاذ. ورغم أن هذا التقدير يبدو خاطئاً بوضوح، فإنه يعكس المزاج السائد لديهم".

في المقابل، تشدد مصادر سياسية وعسكرية، بحسب القناة نفسها، على أن إسرائيل تتجه نحو توسيع العمليات في لبنان، وأن عدة خطوات قيد الدراسة، من بينها تنفيذ توغل بري واسع حتى نهر الليطاني، إضافة إلى تدمير منازل في قرى جنوب لبنان التي تزعم إسرائيل أنه تُخزَّن فيها أسلحة.

وتدّعي إسرائيل أنه لا توجد نية لاحتلال الأراضي اللبنانية أو السيطرة عليها بشكل دائم، بل السيطرة المؤقتة على مناطق محددة بهدف إبعاد التهديدات وممارسة ضغط على الحكومة اللبنانية للقيام بما تعتبره تل أبيب التزامات أمنية. وتشمل هذه الخطوات إبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع عن البلدات والمستوطنات القريبة من الحدود، وإبعاد قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله شمالاً بعيداً عن التجمعات السكنية.