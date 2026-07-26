الكابينت يصادق على إدخال قوات "مجلس السلام" إلى قطاع غزة

- صادق الكابينت الإسرائيلي على منح "مجلس السلام" وضعاً خاصاً للعمل في غزة لإطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، بدعم من قوة متعددة الجنسيات، بهدف تقويض سيطرة حماس. - يأتي هذا التطور في ظل تصعيد الوضع مع إيران وزيارة نتنياهو للولايات المتحدة، حيث أعد "مجلس السلام" البنية التحتية لإعادة الإعمار في مناطق لا تسيطر عليها حماس. - تعارض منظمات استيطانية مثل "غلاف إسرائيل" و"نحالا" القرار، محذرة من خطورة إدخال قوات دولية قبل نزع سلاح حماس، معتبرة ذلك خطراً على المناطق المحيطة.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، عصر اليوم الأحد، على منح "مجلس السلام" وضعاً خاصاً للعمل داخل قطاع غزة، في خطوة تمهد لإطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء مراكز استيعاب سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده موقع "واينت" العبري.

وطبقاً لـ"واينت" من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح، التي ستكون أول منطقة تديرها "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية، مدعومة من القوة متعددة الجنسيات التي تتشكل حالياً، وستتألف من جنود من عدة دول. وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اجتمع لمناقشة اقتراح "مجلس السلام" بخصوص تنفيذ خطة البنود العشرين، وتحديداً البند 17 الذي ينص على إنشاء "مناطق إنسانية" لا تخضع لسيطرة حركة حماس، بموازاة إدخال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

جاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذي عُقد في المخبأ المحصّن تحت الأرض، في ظل ما وصفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11) بـ"تصعيد الوضع في مواجهة إيران"، وذلك عشية زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، المقررة غداً الاثنين، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة، كما سيشارك في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البنية التحتية التي أعدها "مجلس السلام" للشروع في أعمال إعادة الإعمار؟ ما هي المخاوف التي عبر عنها منتدى "غلاف إسرائيل" بشأن البند السابع عشر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وطبقاً للصحيفة، فقد أعدّ "مجلس السلام" البنية التحتية للشروع في أعمال إعادة الإعمار بشكلٍ محدود في مناطق لا تسيطر عليها حماس، وذلك بهدف "فصل الحركة عن السكان وتقويض سيطرتها عليهم".

وثائق خطة مجلس السلام لنزع سلاح حركة حماس

وجاء التطور الجديد بعد لقاء عقده نتنياهو، الثلاثاء الماضي، مع آري لايستون، عضو "مجلس السلام" ممثلاً عن الإدارة الأميركية، وبحث معه القضايا المطروحة بشأن قطاع غزة. ووصفت الصحيفة اللقاء بأنه حلقة جديدة ضمن سلسلة اجتماعات بين الجانبين حول هذا الملف، في ظل رفض حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المقترحات المتعلقة بنزع سلاحها.

بالتوازي، واصل "مجلس السلام" استعداداته لبدء أعمال إعادة إعمار مؤقتة في مناطق يُفترض أنها حُددت بوصفها "إنسانية". وتشمل هذه الاستعدادات استئجار مستودعات لوجستية لنقل المساعدات بعيداً عن منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب إنشاء معسكر قرب الحدود لإقامة القوات متعددة الجنسيات المقرر أن تعمل في تلك المناطق.

منظمات استيطانية تعارض قرار الكابينت

في غضون ذلك، حذّر منتدى "غلاف إسرائيل" من "خطورة" البند السابع عشر، معتبراً أنه "يسمح ببدء إدخال قوات دولية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس". وقال المنتدى، في بيان، إن "على إسرائيل أن تستفيق وتعارض البند 17 بالكامل، وألا تقبل تطبيقه جزئياً أو بصورة تدريجية"، معتبراً أن "إعادة إعمار غزة، حتى لو كانت على مراحل، قبل تفكيك حماس، تشكل خطراً على سكان الغلاف، وستؤدي حتماً إلى تعزيز قوة الحركة على الأرض".

في المقابل، وجّهت منظمة "نحالا" الاستيطانية، التي تقودها دانييلا فايس وتدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، رسالة عاجلة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اعتبرت فيها أن "تمركز قوة متعددة الجنسيات في غزة يمثل استسلاماً خطيراً، ويعني إعادة حكم حماس والإرهاب وتكرار أحداث السابع من أكتوبر". وأضافت المنظمة أن "هناك علاقة مباشرة بين الرضوخ لترامب في غزة وبين عرقلة الرد الصهيوني المناسب، من خلال الامتناع عن إقامة مستوطنات جديدة بعد الكارثة في حفات جلعاد وغيرها من الكوارث التي جاءت نتيجة رفع العرب رؤوسهم".