يجتمع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينت)، مساء اليوم الأحد، لمناقشة الطلب الأميركي بفتح معبر رفح حتّى قبل إنفاذ الشرط الإسرائيلي باستعادة جثّة آخر أسير؛ وسط معارضة عدد من الوزراء، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بادعاء أن المعبر "يُشكل رمزاً لا يمكن التنازل عنه". وعلى خلفية المعارضة المتوقعة، جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رؤساء أحزاب الائتلاف لمناقشات استباقية خلال اليوم، على ما أفاد به موقع "واينت"، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأجواء السائدة، تأمل الولايات المتحدة فتح المعبر هذا الأسبوع كما أُعلن، ولذلك من المتوقع أن يصدّق الكابينت على فتحه.

وأتت هذه التطورات، فيما ماطلت إسرائيل أشهراً في فتح المعبر الذي يُشكل منفذاً للقطاع المحاصر منذ عقدين إلى مصر والعالم الخارجي، على الرغم من أنه خلف الكواليس، صيغت تفاهمات حول الأمر. ولفت الموقع إلى أن الأميركيين يدفعون باتجاه فتح المعبر في إطار الانتقال المعلن نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي حين قرر الكابينت في جلسته الأخيرة عدم فتح المعبر، يتوقع أن يكون ذلك رفضه الأخير؛ إذ قد يُصدّق اليوم على ذلك باعتباره جزءً من مخرجات زيارة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب.

وشرع مسؤولون كبار في إسرائيل بتهيئة الأرضية لتمهيداً لفتح معبر رفح حتّى قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي، وذلك على وقع لقاء كوشنر وويتكوف بنتنياهو، وسط تفاؤل باستعادة الجثة قريباً؛ إذ نقل "واينت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "نأمل استعادة ران هذا الأسبوع". وفي هذا الصدد، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة البنود العشرين لاتفاق وقف إطلاق النار هو "مصلحة إسرائيلية واضحة، لأن الوضع الراهن يخدم حماس"، رابطين ما تقدم بأن المرحلة الثانية تطالب الحركة، وتطرح أمامها إنذاراً نهائياً، بنزع سلاحها. ونقل الموقع عن المسؤولين أنفسهم قولهم إنه "من الواضح أن حماس سترفض، وهذا يعني أن هناك ساعة رملية، لدى نفادها ستعود إسرائيل لمهاجمة الحركة".

وبزعم هؤلاء المسؤولين، فإنه "في الوضع الراهن، تتلقى حماس مساعدات وأموال، وهناك وقف لإطلاق النار، وخلال ذلك، تعيد بناء قدراتها"، معتبرين أن هذه "فترة انتقالية جيّدة لحماس وسيئة لإسرائيل؛ وكل يوم يمر في الوضع القائم ترسخ حماس سيطرتها على السكان وتجمع بقايا ذخائرها غير المنفجرة وتعد العبوات الناسفة". مع العلم أنه لا يمر يوم واحد منذ توقيع وقف إطلاق النار من دون أن تستهدف آليات القتل الإسرائيلية الفلسطينيين في القطاع. وأضاف المسؤولون أنه في ضوء ذلك، "يصبح الانتقال إلى المرحلة الثانية مصلحة لنا ولا علاقة لذلك باستعادة آخر أسير. ولا يوجد في المرحلة الثانية أي إعادة إعمار".

والخميس الماضي، جدد ترامب خلال منتدى دافوس تهديداته لحركة حماس في حال عدم تسليم سلاحها، قائلاً: "على حماس التخلي عن سلاحها وإلا فستكون نهايتها". وأضاف: "عناصر حماس يولدون والبنادق في أيديهم، لكن إذا لم يوفوا بوعودهم فسنفعل اللازم"، مشدداً على ضرورة تسليم حركة حماس رفات آخر جثة لأسير إسرائيلي في غزة. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل. وقال في كلمة متلفزة خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام" على هامش أعمال منتدى دافوس: "يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم".

وبحسب الموقع، فإنه رغم النفي الإسرائيلي لفتح المعبر إلا "أنه في نهاية المطاف جرى التنسيق بين الأميركيين وشعث". في غضون ذلك، لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أنه لم تُحسم نهائياً المهلة الزمنية التي ستمنح لحماس لنزع سلاحها، مقدرين أنها ستقارب الشهرين، زاعمين أن صهر الرئيس "يحاول إطالتها"، في ما بدا اتهاماً لكوشنر على خلفية الخطة التي عرضها لإعادة إعمار القطاع في دافوس، بما يشمل إنشاء أبراج وعمارات تضم حدائق ومجمعات صناعية وسياحية، بعدما دمرت الحرب الإسرائيلية كافة أشكال الحياة في غزة.

التحكم في معبر رفح وآليات الرقابة والتفتيش

وفيما أدارت حماس المعبر من الجهة الفلسطينية سابقاً، ومصر من جهة سيناء، كشف مسؤولون إسرائيليون كبار أن تل أبيب وضعت شرطين؛ الأول: أن يكون عدد مغادري غزة أكبر من عدد العائدين. والثاني: أن يُربط المعبر بآخر من الجهة الإسرائيلية خلف الخط الأصفر على أن يضم ممراً، على كل من يخرج من غزة أو يدخل إليها عليه النفاذ منه. ولفت المسؤولون إلى أنه ستنصب كاميرات أمنية وآليات تفتيش كما ستنقل أسماء الوافدين والمغادرين إلى الفحص الأمني للموافقة، بحيث تطبق إسرائيل سيطرتها كلياً على ذلك. أمّا بالنسبة للبضائع، فلن تدخل عبره، إذ سيستخدم المعبر حصراً لحركة مرور الفلسطينيين وتنقلهم.

إلى ذلك، وفي ظل المزاعم بأن ثمة ضغط أميركي يُمارس على إسرائيل لفتح المعبر، قال ويتكوف في وقتٍ سابق من اليوم إن "هناك توافقاً مع إسرائيل بشأن الخطوات التالية المطلوبة". وأضاف: "الولايات المتحدة وإسرائيل تحافظان على علاقة قوية وطويلة الأمد، تقوم على تنسيق وثيق وأولويات مشتركة. كان النقاش بنّاءً وإيجابياً، حيث اتفق الطرفان على الخطوات المقبلة وعلى أهمية مواصلة التعاون في جميع القضايا الحيوية للمنطقة".