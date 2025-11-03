القوات الحكومية تعلن صد هجمات للحوثيين في الجوف وتعز

- القوات الحكومية اليمنية تصد هجمات حوثية في الجوف وتعز، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية للحوثيين وتراجعهم بعد فشل محاولاتهم للتقدم. - وحدات الجيش في تعز تستهدف آلية حوثية كانت تشارك في إنشاء مواقع قتالية جديدة، مما يعكس التصعيد المستمر للحوثيين في المنطقة. - القوات الحكومية تراقب بدقة تحركات الحوثيين وتتخذ إجراءات حازمة ضد أي خروقات، رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022 برعاية أممية.

أعلنت القوات الحكومية في اليمن، اليوم الاثنين، صدّ هجمات ومحاولات استحداث مواقع قتالية جديدة للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وأخرى في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقالت القوات الحكومية إنها صدت هجوماً شنته جماعة الحوثيين على مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دولياً، عن مصادر عسكرية قولها إن "وحدات من القوات المتمركزة في قطاع جواس تصدت للهجوم بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستمرت لساعات".

وأضافت المصادر أن الهجوم "أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، الذين تراجعوا بعد فشل محاولتهم التقدم".

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) بنسختها الرسمية إن القوات الحكومية في محور تعز أحبطت، الاثنين، محاولة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران لإنشاء مواقع قتالية جديدة غربي مدينة تعز.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الجيش استهدفت آلية كانت تشارك في أعمال إنشاء المواقع القتالية، وأصابتها إصابة مباشرة، في إطار ما وصفه بـ"التصعيد المستمر" للحوثيين في جبهات المحافظة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش "ترصد بدقة تحركات الجماعة، وتتخذ إجراءات حازمة ضد أي خروقات أو محاولات تسلل أو استحداث مواقع جديدة تهدد أمن واستقرار تعز". ويشنّ مسلحو جماعة الحوثيين بين الحين والآخر هجمات مسلحة على مواقع القوات الحكومية على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.