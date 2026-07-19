- القوات الحكومية اليمنية أحبطت محاولة تقدم للحوثيين في جنوب الحديدة، حيث اشتبكت قوات اللواء 14 مشاة مع المهاجمين وأجبرتهم على التراجع بعد إصابات مباشرة. - القوات البحرية منعت زوارق حوثية مسلحة من الاقتراب من جزيرة زُقر الاستراتيجية في البحر الأحمر، مؤكدة استمرارها في تأمين الممرات الملاحية والجزر. - رغم الهدنة الأممية في 2022، تستمر المواجهات المتقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين في جنوب الحديدة، مع أهمية استراتيجية لجزيرة زُقر بسبب موقعها بالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

أعلنت القوات الحكومية المتمركزة في الساحل الغربي لليمن، اليوم الأحد، إحباط محاولة تقدم ميدانية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مواقعها العسكرية في جنوب محافظة الحديدة، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية التابعة لها منع زوارق مسلحة منسوبة إلى الجماعة من الاقتراب من جزيرة زُقر الاستراتيجية في البحر الأحمر. ونقل الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية (القوات الحكومية) عن مصادر ميدانية أن قوات اللواء 14 مشاة اشتبكت، فجر الأحد، مع عناصر من جماعة الحوثيين بعد رصد تحركاتها باتجاه مواقعها في قطاع جبل ذباس جنوب الحديدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهمية الاستراتيجية لجزيرة زُقر في البحر الأحمر؟ ما هي طبيعة التهديدات المحتملة التي تواجه الممرات الملاحية والجزر في البحر الأحمر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت المصادر نفسها أن الاشتباكات انتهت بإجبار المهاجمين على التراجع بعد تعرضهم لإصابات مباشرة، من دون الكشف عن حصيلة محددة للخسائر في صفوف الطرفين. ويأتي الهجوم بعد أيام من مواجهات عنيفة شهدها جبل ذباس إثر محاولة تقدم مماثلة للحوثيين، قالت القوات الحكومية إنها أسفرت عن مقتل 15 جندياً من أفرادها وإصابة آخرين، إلى جانب سقوط قتلى في صفوف الجماعة.

وفي تطور متصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية إحباط محاولة زوارق مسلحة منسوبة إلى الحوثيين الاقتراب من جزيرة زُقر الواقعة في البحر الأحمر، من جهة الممر الملاحي الدولي. وذكر الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن الوحدات البحرية رصدت الزوارق أثناء اقترابها من الجزيرة، وتعاملت معها "بالأسلحة المناسبة"، ما أدى إلى تراجعها وفرارها باتجاه منطقة الفازة شمالي الساحل الغربي. وقالت القوات البحرية إنها تواصل تنفيذ مهام تأمين الممرات الملاحية والجزر الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في البحر الأحمر، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

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وتشهد جبهات جنوب محافظة الحديدة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية المشتركة وجماعة الحوثيين، تتخللها عمليات تسلل وقصف متبادل، رغم تراجع حدة العمليات العسكرية منذ دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ في إبريل/نيسان 2022، والتي أسهمت في خفض مستوى المواجهات في عدد من الجبهات اليمنية، من دون التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

وتكتسب جزيرة زُقر أهمية استراتيجية نظراً إلى موقعها في البحر الأحمر بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة على خلفية الهجمات التي تستهدف حركة السفن، ما يجعل أي تحركات عسكرية في محيطها محل متابعة من الأطراف المحلية والإقليمية.