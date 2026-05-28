- كشفت تقارير عسكرية عن استغلال بيانات تحديد المواقع التجارية لاستهداف القوات الأميركية، مما يبرز تأثير اقتصاد المراقبة العالمي في ساحات القتال. - دعا المشرعون الأميركيون وزارة الدفاع لاتخاذ إجراءات لحماية القوات من تهديدات بيانات المواقع، مثل تعطيل معرّفات الإعلانات وإيقاف مشاركة المواقع تلقائياً على الأجهزة العسكرية. - تُستخدم بيانات تحديد المواقع في الإعلانات الرقمية، مما يثير القلق بشأن الخصوصية والأمن القومي، ودفع إلى دعوات لوضع قواعد حماية أقوى ضد شركات وساطة البيانات.

كشفت تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون، عن أنه تم استهداف قوات أميركية منتشرة في مناطق حروب، باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، في مؤشر على كيف يؤثر اقتصاد المراقبة العالمي في ساحات القتال. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في رسالة شاركها السيناتور الديمقراطي رون وايدن عن ولاية أوريغون مع "رويترز"، أنها "تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأميركية في مناطق العمليات".

ولم ترد في الرسالة، التي أُرسلت في 14 إبريل/ نيسان، أي تفاصيل أخرى، لكن نطاق مسؤوليات القيادة المركزية يشمل منطقة الخليج، حيث تواجه القوات الأميركية الجيش الإيراني في مضيق هرمز. وقال وايدن ومجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة بعثوا بها اليوم الخميس إلى وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، إن هذا الكشف يُعدّ أول تأكيد رسمي لاستهداف قوات أميركية في منطقة حرب.

وحذّرت الرسالة من أنّ "بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية يمكن استخدامها لتحديد أماكن تجمع القوات الأميركية وأنماط حياتها، وهو ما قد يستغله الخصوم في شنّ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة وعبوات ناسفة على جوانب الطرق، وفي مكافحة التجسس أيضاً". وقال وايدن في بيان، إن الوقت قد حان "للبدء بالتعامل مع قطاع تكنولوجيا الإعلانات باعتباره تهديداً للأمن القومي". ولم يرد البنتاغون، وفق "رويترز"، على طلبات للتعليق. وذكر المشرعون في رسالتهم أن محاولات الحصول على معلومات إضافية من المسؤولين العسكريين عن تقارير الاستهداف هذه، باءت بالفشل.

وجاء في الرسالة، التي وجهها المشرعون إلى البنتاغون، أن المسؤولين العسكريين كان عليهم التحرك بشكل أسرع لحماية أفراد القوات الأميركية، بالنظر إلى علمهم بتجارة بيانات المواقع. وأوضح المشرعون أن توفير الحماية كان ممكناً، عبر خطوات مثل تعطيل معرّفات الإعلانات المرفقة بالأجهزة العسكرية، وإيقاف خاصية مشاركة المواقع تلقائياً على الهواتف الذكية في ساحات المعارك، وتوجيه العاملين إلى تجنب استخدام متصفح "غوغل كروم" واستخدام بدائل تحمي الخصوصية بشكل أكبر.

وكان عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية نورث كارولاينا بات هاريغان، وهو جمهوري وضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، من الموقعين على الرسالة. وقال هاريغان إن متصفحات مثل "كروم"، مصممة في الأساس لجمع بيانات المستخدمين ومشاركتها، وإن كل يوم تبقى فيه هذه المتصفحات على الأجهزة الحكومية "هو يوم آخر نمنح فيه خصومنا سلاحاً ضد قواتنا". وذكرت شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" في بيان، أن المتصفح كروم يتمتع "بأحد أعلى مستويات الأمان في القطاع"، وأنها "لطالما دعت إلى وضع قواعد واتخاذ إجراءات حماية أقوى للتصدي لشركات وساطة البيانات".

وتُستخدم بيانات تحديد المواقع على نطاق واسع في الإعلانات الرقمية، التي تُعدّ مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة لكثير من شركات التكنولوجيا. وعادة ما تُجمع هذه البيانات من الهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى بواسطة التطبيقات أو مزودي الخدمات، قبل بيعها إلى وسطاء البيانات الذين يقومون بتجميعها وإعادة بيعها عبر شبكات معقدة من الوسطاء أحياناً. ورغم أن تهديد الخصوصية الناجم عن بيع تفاصيل تحركات الأفراد اليومية في السوق المفتوحة كان موضع نقاش عام لفترة طويلة، فإن إمكان تحول هذه البيانات إلى تهديد للأمن القومي بدأ يثير القلق أخيراً أيضاً.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكنت إحدى شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في عام 2016، من الاستفادة من بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية لتتبع تحركات قوات العمليات الخاصة من قواعدها داخل الولايات المتحدة، وحتى نقطة انطلاق مهمة في سورية. وأخيراً، استعان صحافيون من مجلة "وايرد"، واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، بمليارات الإحداثيات التي جمعتها إحدى شركات وساطة البيانات، لكشف تفاصيل دقيقة عن تحركات الأشخاص المتمركزين داخل 11 موقعاً عسكرياً واستخباراتياً أميركياً في ألمانيا أو خارجها.

ولم تردّ مجموعتان تمثلان شركات الإعلانات الرقمية، وهما مكتب الإعلانات التفاعلية ورابطة المعلنين الوطنيين، على رسائل بالبريد إلكتروني تطلب التعليق، وفق "رويترز".

(رويترز)