القوات الأميركية تنفذ 80 عملية ضد "داعش" في سورية منذ تموز

- نفذت القوات الأميركية وشركاؤها منذ يوليو 80 عملية في سوريا، استهدفت تنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل 14 واعتقال 119 من عناصره، مما ساهم في إحباط محاولات التنظيم لاستعادة قدراته. - تعاونت القوات الأميركية مع السلطات السورية لتدمير 15 موقعًا للأسلحة، مما أدى إلى تدمير 130 صاروخًا وقذيفة، مؤكدة استمرار العمل مع الشركاء السوريين لملاحقة شبكات التنظيم. - بعد هجوم في تدمر أسفر عن مقتل جنود أميركيين، نفذت القوات الأميركية عملية أمنية واعتقلت ثلاثة مشتبه بهم، مما يعكس الجهود المستمرة لتقويض قدرات "داعش".

قالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن قواتها وشركاءها نفذوا منذ شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 80 عملية عسكرية وأمنية في سورية، استهدفت القضاء على عناصر من تنظيم "داعش"، في إطار الجهود الرامية إلى منع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات داخل البلاد أو خارجها.

وأوضحت القيادة الوسطى أن العمليات التي نُفذت خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم "داعش" واعتقال 119 آخرين، مؤكدة أن هذه الأنشطة أسهمت في إحباط محاولات التنظيم استعادة قدراته العملياتية والتخطيط لهجمات على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية تعاونت، خلال الشهر الماضي، مع السلطات في دمشق لتحديد وتدمير أكثر من 15 موقعًا يُشتبه باحتوائها على أسلحة تابعة للتنظيم. ولفتت القيادة الوسطى إلى أن هذا التعاون أدى أيضًا إلى تدمير نحو 130 صاروخًا وقذيفة وأسلحة أخرى تعود لـ"داعش"، مشددة على أنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها السوريين لملاحقة شبكات التنظيم ومنع تمدده.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم "داعش" استهدف تجمعًا في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، يوم السبت الماضي، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني أميركي، إضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن السورية التابعة لوزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، كانت صحيفة "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات خاصة أفادت بأن قوات خاصة أميركية نفذت، عقب الهجوم بساعات، عملية أمنية داخل مدينة تدمر، أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وبحسب المصادر، جرى نقل المعتقلين بواسطة طائرات مروحية إلى قاعدة "التنف" الواقعة عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية.

وسبق ذلك، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن تدمير 15 مخبأ أسلحة لتنظيم "داعش" في جنوب سورية، خلال عملية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية. وأفادت القيادة حينها بأن قواتها عملت مع الجانب السوري على تحديد مواقع تخزين الأسلحة التابعة للتنظيم، قبل تدميرها عبر ضربات جوية وعمليات تفجير مشتركة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "الجهود المتواصلة لتقويض قدرات التنظيم" والحد من نشاطه في المنطقة.

وتؤكد القيادة الوسطى الأميركية أن عملياتها في سورية تندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف منع "داعش" من استغلال الفراغات الأمنية، وضمان عدم تحوله مجددًا إلى تهديد إقليمي أو دولي، عبر استمرار التنسيق مع الشركاء المحليين وتكثيف الجهود الاستخباراتية والعسكرية ضد خلايا التنظيم النشطة.