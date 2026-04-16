القوات الأميركية تنسحب من آخر قواعدها في سورية.. ودمشق ترحّب

- تسلم الجيش السوري قاعدة قسرك الجوية بعد انسحاب القوات الأميركية، ضمن عملية بدأت منذ 2025 لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في سورية، حيث انسحبت القوات من 28 قاعدة. - رحبت الخارجية السورية باستعادة السيادة على المناطق، مشيرة إلى نجاح دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن البنى الوطنية، مؤكدة تغير الظروف التي استدعت الوجود الأميركي. - تمت عملية التسليم بتنسيق بين الحكومتين، مما يعكس العلاقة البنّاءة بين دمشق وواشنطن، مع تطلع لتعزيز الدبلوماسية والشراكات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الإقليمي.

تسلمت قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية قاعدة قسرك العسكرية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، اليوم الخميس، وذلك في إطار إنهاء الوجود العسكري البري الأميركي في سورية، فيما رحّبت الخارجية السورية بهذا القرار، معتبرة ذلك "نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، بأنّ "قوات الجيش العربي السوري تسلّمت قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي". وأوضح مصدر ميداني خاص لـ"العربي الجديد" أن آخر دفعة من القوات الأميركية غادرت القاعدة تزامناً مع دخول قوة من الجيش السوري إليها، مشيراً إلى تفكيك جميع المعدات ونقلها من القاعدة، حيث بدأت عملية سحب المعدات العسكرية قبل عدة أيام من القاعدة.

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.#وزارة_الدفاع_السورية#الجيش_العربي_السوري#الحسكة pic.twitter.com/92LArhnRiH — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) April 16, 2026

وسحبت القوات الأميركية في وقت سابق جنودها وعتادها من 28 قاعدة ونقطة عسكرية في سورية منذ عام 2025 وحتى شهر فبراير/ شباط 2026، منها 13 قاعدة ونقطة عسكرية كانت ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و15 قاعدة ونقطة عسكرية ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهي قواعد التنف والزكف وثلاث قواعد عسكرية في الحسكة وتسع قواعد ونقاط في محافظة دير الزور.

الخارجية السورية: الانسحاب نتيجة طبيعة لعملية دمج "قسد"

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأميركية في سورية إلى الحكومة السورية. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إنّ "استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".

وأوضحت الوزارة أن اكتمال تسليم المواقع الأميركية "يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها". ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تعتبر أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سورية "يعكس تقييماً مشتركاً مفاده أن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأميركي في سورية، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش، قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تسليم المواقع الأميركية "بمهنية عالية، وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأميركية، في خطوة تعكس طبيعة العلاقة البنّاءة التي تطوّرت بين دمشق وواشنطن عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني 2025". وأعربت الوزارة عن تطلع سورية إلى البناء على هذا المسار من خلال تعزيز الدبلوماسية وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح الباحث في "مركز جسور" وائل علوان أن سحب القوات بدأ خلال عام 2025 بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزز بشكل جيد بدخول الحكومة السورية في التحالف الدولي، لافتاً إلى أن الحكومة السورية منفتحة على الشراكة مع الغرب وعلى الحفاظ على المصالح المشتركة. وأردف علوان أنه "بعد ذلك، سيطرت الحكومة السورية على الجغرافية في شمال وشمال شرق سورية وفي المناطق التي تحتاج إلى مكافحة تنظيم "داعش"، ما وفر على الإدارة الأميركية مسألة جمع الشركاء المحليين، إن صحت التسمية، ضمن آلية عمل واحدة، إذ كانت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" هما الشريكين المحليين بالنسبة للتحالف الدولي بحكم الواقع، وليس بشكل رسمي".

يشار إلى أن قوات الجيش السوري تسلمت قاعدة رميلان بريف الحسكة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها قبل يومين، حيث أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات الفرقة 60 في الجيش السوري تسلمت القاعدة الواقعة في منطقة رميلان شمال شرقي سورية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتُعد قاعدة "قسرك" آخر موقع للقوات الأميركية في سورية بعد سلسلة انسحابات متتالية من قواعد أخرى خلال الأشهر الماضية، ما يعني انتهاء الوجود العسكري الأميركي الذي بدأ منذ عام 2014 ضمن إطار الحرب على تنظيم "داعش"، لكن من دون صدور بيان رسمي حتى الآن من الجانبين الأميركي والسوري يشير إلى انتهاء الوجود العسكري الأميركي في سورية.