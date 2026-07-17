القناة 12: البيت الأبيض فوجئ بتقارير عن لقاء بين ترامب ونتنياهو

- البيت الأبيض فوجئ بادعاءات حول لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب، حيث لم يكن هناك أي لقاء مدرج في جدول أعمال ترامب، رغم موافقته سابقًا على لقاء نتنياهو بعد قمة ناتو في أنقرة. - مقابلة نتنياهو مع شبكة فوكس أثارت استياء ترامب بسبب انتقاد نتنياهو لصفقة السلاح بين الولايات المتحدة وتركيا، مما أدى إلى تصويت مجلس النواب ضد تقديم مساعدات لإسرائيل. - أعلن ديوان نتنياهو تأجيل زيارته للولايات المتحدة، مشيرًا إلى تأجيل جنازة السيناتور ليندسي غراهام، ولم تُحدد أسباب واضحة لإلغاء الرحلة رغم موافقة ترامب على اللقاء.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني بأن المسؤولين في البيت الأبيض فوجئوا بالادعاءات التي تسربت في الأيام الأخيرة إلى وسائل إعلام إسرائيلية بشأن احتمال عقد لقاء، يوم الاثنين المقبل، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقلت القناة، مساء الخميس، عن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين، أنه لم يدرج في الأيام الأخيرة في جدول أعمال الرئيس ترامب أي لقاء مع نتنياهو للأسبوع القادم. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن "انطباعنا كان أن بيبي (نتنياهو) يحاول فرض إرادته على الواقع من أجل الحصول على لقاء مع الرئيس". وبحسب القناة، ليس واضحاً ما إذا كان نتنياهو قد تلقّى رداً سلبياً عندما طلب الاجتماع مع ترامب، لكن المؤكّد أن "الإجابة لم تكن إيجابية، وربما تغيّر شيء ما"، بعد أن كان ترامب قد صرّح للقناة نفسها، قبل نحو أسبوعين، بأن نتنياهو طلب لقاء معه، وأنه رد عليه بالإيجاب قائلاً: "نعم، بالتأكيد، تعال إلى البيت الأبيض بعد أن أعود من قمة ناتو في أنقرة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة وراء عدم إعجاب ترامب بمقابلة نتنياهو مع شبكة فوكس؟ هل هناك مؤشرات أخرى على تدهور العلاقات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية الحالية بخلاف التصويت في مجلس النواب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولفتت القناة العبرية إلى أن اثنين من كبار المسؤولين في البيت الأبيض ذكرا مقابلة نتنياهو التي أجراها مع شبكة فوكس قبل يوم واحد من سفر ترامب إلى قمة ناتو، وقالا إن الرئيس الأميركي لم يعجب بتلك المقابلة. وقال نتنياهو في تلك المقابلة متحدثاً عن تركيا: "لا أعتقد أنه يجب إعطاؤهم طائرات إف 35 أو محركات لطائراتهم المقاتلة، لأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط الذي يعتمد في نهاية المطاف على التفوق الجوي لإسرائيل".

وبحسب المسؤولين، أغضبت المقابلة ترامب، لأنه لم يفهم لماذا خرج نتنياهو ضد صفقة سلاح بين الولايات المتحدة وتركيا. وأكد أحد المسؤولين أن "ترامب اعتقد أنه لا يحق لبيبي التدخل في هذا الموضوع". أمّا الصورة الأكبر التي أشارت إليها القناة العبرية، فهي أنّ نتنياهو ليس محبوباً كثيراً في واشنطن هذه الأيام، لا بين الديمقراطيين ولا داخل الإدارة الأميركية نفسها. وانعكس ذلك في التصويت في مجلس النواب الأميركي، حيث صوّت مئة عضو كونغرس ديمقراطي يشكّلون نصف الكتلة الديمقراطية في المجلس ضد تقديم مساعدات لإسرائيل. وقالت مصادر أميركية إن "هذا لم يكن تصويتاً ضد المساعدات لإسرائيل، بل كان بمثابة استفتاء داخل صفوف الديمقراطيين حول نتنياهو".

أمّا في المعسكر الجمهوري، فخرج نائب الرئيس جي دي فانس ضد الحكومة الإسرائيلية، وقال إنّها تعمل بما يناقض سياسة إدارة ترامب بشأن إيران، وتحاول الدفع نحو تجديد الحرب ومعارضة الاتفاق مع طهران. إلى ذلك، أعلن ديوان نتنياهو، أمس الخميس، أن الأخير لن يتوجّه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بادّعاء أن جنازة السيناتور ليندسي غراهام تأجّلت إلى نهاية الشهر.

وخلصت القناة العبرية إلى أنّ الأسباب الحقيقية لإلغاء رحلة نتنياهو ليست واضحة بعد، لكن المعروف أن ترامب وافق خلال الأسبوعين الأخيرين على استقبال نتنياهو، لكن لم يحدَّد أي لقاء بينهما. وهذه هي المرة الأولى، منذ عودة ترامب إلى منصبه قبل عام وسبعة أشهر، التي ينتظر فيها نتنياهو أسبوعين من دون أن يحصل على موعد للقاء مع الرئيس الأميركي.