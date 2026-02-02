- الإمارات تسعى لتولي إدارة الشؤون المدنية في غزة بدعم إسرائيلي، عبر استثمارات بمليارات الدولارات، وتخطط لإدارة الأسواق والتجارة وإرسال قوات أمنية لتأمين المراكز اللوجستية. - الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات لا تزال قيد الصياغة، وتشمل شراء البضائع من تل أبيب والاستعانة بمقاولين إسرائيليين، مع تأهيل مراكز التوزيع لتصبح لوجستية. - الإمارات تعتزم تمويل مجمع سكني في غزة، يوفر خدمات أساسية للسكان، مع جمع البيانات البيومترية والتحقق الأمني.

على وقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي انطلقت بفتح معبر رفح بعد احتلاله وتدميره وإغلاقه منذ عامٍ ونصف العام، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن الإمارات تسعى إلى تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة وسط تأييدٍ إسرائيلي لذلك.

وطبقاً لما أوردته القناة، فقد خاضت الإمارات محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في إطار مسعاها لإدارة الجوانب المدنية في قطاع غزة. وبحسب القناة فإن أبوظبي ترغب في إدارة كامل الجوانب المدنية عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع، حيث ستُحوّل جزءاً من هذه الأموال بموازاة انطلاق المرحلة الثانية، على أن تضخ استثمارات إضافية لاحقاً.

وإذ لا تزال الاتفاقية بين حكومة تل أبيب وأبوظبي حول تولي الأخيرة الشؤون المدنية في طور الصياغة، فقد ذكرت القناة أن الجانبين قد تبادلا المسوّدات، وأعربت إسرائيل عن تأييدها للخطوة. وأوضحت القناة 12 أن الإمارات "تعتزم تولي إدارة جميع الأسواق والتجارة في غزة؛ إلى جانب إرسالها قوات أمنية مسلحة لتأمين المراكز اللوجستية التي ستُنشر في القطاع"، لافتةً إلى أن شركات أمنية أميركية خاصة ستعمل إلى جانب القوات الأمنية الإماراتية.

وفي إطار الاتفاقية التي قد توقع بين إسرائيل والإمارات، تعتزم الأخيرة، بحسب القناة، شراء جميع البضائع التي ستدخل القطاع من تل أبيب، وكذلك الاستعانة بمقاولين إسرائيليين، كما ستؤهل مراكز التوزيع القائمة لتصبح مراكز لوجستية، تُنقل منها البضائع إلى القطاع الخاص في قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على تفاصيل المباحثات، قولهم إن أبوظبي "تعرض الدخول بكل قوتها، لتصبح الراعي المدني الفعلي". وأضاف هؤلاء أن الإمارات "تخاطر ومستعدة للتدخل في شؤون حماس، ونحن نؤيد ذلك"، مشددين على أن ما سبق "لن يحل مكان تفكيك حماس ونزع سلاح القطاع، بل سيوفر فقط استجابة مدنية من قوة معتدلة وفعّالة".

وأتت التطورات الأخيرة، بعدما كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت في نهاية الشهر الماضي، أن الإمارات تعتزم تمويل "أول مجمع سكني مخطط" في غزة، في ضواحي مدينة رفح المدمرة. وذكرت الصحيفة أن السكان الفلسطينيين الذين سيعيشون في المجمع سيحصلون على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمياه الجارية، شريطة خضوعهم لجمع البيانات البيومترية والتحقق الأمني.