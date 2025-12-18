القلق الأمني في إسرائيل: قراءة في مواقف المجتمع

- أظهر استطلاع "الأمن القومي" قلق المجتمع الإسرائيلي من التهديدات الأمنية، خاصة من الضفة الغربية والجبهة الشمالية وغزة، مع انقسام في تقييم الوضع الأمني بين مؤيدي الائتلاف الحكومي والمعارضة. - أقل من ثلث الجمهور اليهودي يقيّم الوضع الأمني الحالي بأنه جيد، مع تفاؤل أكبر بين مصوتي الائتلاف واليمين، واستمرار القلق من التهديدات الخارجية بين مصوتي المعارضة والوسط-اليسار. - يعكس الاستطلاع انخفاض الثقة في الحكومة مقارنة بالمؤسسات الأمنية، مع دعم واسع لاتخاذ خطوات عسكرية مستقبلية تجاه لبنان وحزب الله وإيران، مما يعكس إجماعاً سياسياً-أمنياً.

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نتائج استطلاع "الأمن القومي"، الذي تناول مستوى الشعور بالأمن لدى المجتمع الإسرائيلي. أُجري الاستطلاع في منتصف نوفمبر، وشمل عيّنة تمثيلية مؤلّفة من 801 مستطلَع من اليهود. وقد فحص الاستطلاع عدداً من المحاور المرتبطة بجوانب الأمن القومي، والحالة الأمنية الراهنة، والتحدّيات المستقبلية التي تواجه إسرائيل.

في مستهلّ الاستطلاع، جرى سؤال المشاركين عن مستوى قلقهم إزاء مختلف الجبهات التي خاضت إسرائيل حرباً عليها خلال العامين الأخيرين. وأظهرت النتائج أن الساحة التي تُثير القلق الأكبر لدى المجتمع الإسرائيلي هي ساحة الضفة الغربية، بنسبة بلغت 77%. كما أفاد 74% من المستطلَعين بأن الجبهة الشمالية تشكّل مصدر قلق كبير، فيما عبّر 65% عن قلق من جبهة غزّة. يعتقد أقلّ من ثلث الجمهور اليهودي أن الوضع الأمني في الشمال يوفّر مستوى كافياً من الأمان للسكّان، في حين يرى نحو نصفهم تقريباً أن الظروف القائمة تستوجب العودة إلى قتال محدود، بينما يعتقد 12% بوجود حاجة للعودة إلى حرب واسعة في الشمال.

الساحة التي تُثير القلق الأكبر لدى المجتمع الإسرائيلي هي ساحة الضفة الغربية

كذلك ترى غالبية الجمهور الإسرائيلي (59%) أن قرارات المستوى السياسي لا تستند إلى اعتبارات مهنية. وإضافة إلى ذلك، يُعارض 61% من الجمهور اليهودي التوصّل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني استناداً إلى فكرة "حلّ الدولتين لشعبين".

تصوّر التهديدات والتحدّيات

في ما يتعلّق بتصوّر المجتمع الإسرائيلي للحالة الأمنية والتحدّيات المرتبطة بها، تُظهر نتائج الاستطلاع أنه على الرغم من أجواء الحديث عن تحقيق "إنجازات عسكرية" تعتبرها إسرائيل مهمّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك توجيه ضربات قاسية لقدرات حركة حماس العسكرية والإدارية، ثم لقدرات حزب الله العسكرية، ولاحقاً لقدرات إيران النووية والصاروخية، فإن أقلّ من ثلث الجمهور اليهودي في إسرائيل (31%) يقيّمون وضع الأمن القومي الحالي على أنه جيّد أو جيّد جداً، وفقاً لنتائج الاستطلاع. في المقابل، يرى 23% أن وضع الأمن القومي لإسرائيل سيّئ أو سيّئ جداً، بينما يصنّف 46% هذا الوضع على أنه "متوسّط".

بالإضافة إلى ذلك، تبرز فجوات كبيرة في تقييم الحالة الأمنية والتحدّيات بين مصوّتي الائتلاف الحكومي ومصوّتي المعارضة. إذ يميل مصوّتو الائتلاف إلى تقييم وضع الأمن القومي بصورة أكثر إيجابية؛ حيث يصفه 44% منهم بأنه جيّد أو جيّد جداً، مقابل 13% فقط يرونه سيّئاً أو سيّئاً جداً. في المقابل، يرى ثلث مصوّتي المعارضة (33%) أن الوضع سيّئ، ولا يقيّمه على أنه جيّد سوى 18%.

تفاؤل يفوق التشاؤم في إسرائيل

عند سؤال الجمهور الإسرائيلي عن تقييمه لوضع الأمن القومي لإسرائيل بعد نحو خمس سنوات، يتّضح أن التفاؤل يغلب على التشاؤم. إذ يقدّر ما يقرب من نصفه (46%) أن وضع الأمن القومي سيتحسّن، مقابل 19% يتوقعون تراجعاً، و35% لا يتوقعون تغيير. وفي هذا السياق، تبرز فروق واضحة في تقييم مستقبل الحالة الأمنية في إسرائيل تبعاً للانتماء السياسي. إذ تسود حالة تفاؤل خاصة في أوساط مصوّتي الائتلاف الحكومي واليمين؛ حيث يقدّر 58% من مصوّتي الائتلاف و53% من مصوّتي اليمين أن وضع الأمن القومي سيتحسّن، مقابل 35% فقط من مصوّتي المعارضة ومصوّتي الوسط ـ اليسار.

قلق من التهديدات الخارجية

أفاد 73% من الجمهور الإسرائيلي بأنهم قلقون جداً أو قلقون إلى حدٍّ ما من التهديدات الأمنية الخارجية التي تواجه إسرائيل، في حين قال 27% فقط إنهم غير قلقين أو غير قلقين إلى حدّ كبير. ويرتفع مستوى القلق بين مصوّتي المعارضة، ويبلغ 84%، مقابل 61% بين مصوّتي الائتلاف. وعند التقسيم إلى معسكرات سياسية، يظهر أن أغلبية كبيرة في كلٍّ من اليمين (66%) والوسط–اليسار (78%) تشعر بالقلق من التهديدات الأمنية الخارجية.

تراجع حاد في الإحساس بالأمن الشخصي

عند الانتقال من تقييم الأمن على مستوى الدولة إلى تقييمه على المستوى الشخصي، يبرز تراجع في مستوى الشعور بالأمان مقارنة بالاستطلاعات السابقة. ففي استطلاع أكتوبر، أفاد 33% من المستطلَعين بشعور عالٍ أو عالٍ جداً بالأمن الشخصي، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 28% في استطلاع شهر نوفمبر الماضي. في المقابل، يشير 50% من الجمهور إلى أن شعورهم بالأمن الشخصي في هذه الفترة هو متوسّط. كما يعبّر 16% عن شعور منخفض أو منخفض جداً بالأمن الشخصي، ما يعكس استمرار مستويات القلق، على الرغم من أن هذه النسبة أقلّ من تلك المسجّلة في أكتوبر وهي 19%.

كما يشير التقسيم السياسي إلى فجوات واضحة في الشعور بالأمن الشخصي. إذ يشعر مصوّتو الائتلاف واليمين بمستوى أمان أعلى، حيث أفاد 43% منهم بشعور عالٍ بالأمن الشخصي، مقابل نحو 12% فقط عبّروا عن شعور منخفض. في المقابل، لا تتجاوز نسبة من يبلّغون عن شعور عالٍ بالأمن الشخصي في أوساط مصوّتي المعارضة والوسط – اليسار 19–20%، بينما يذكر نحو 27–30% منهم شعوراً منخفضاً بالأمن.

قلق من التوتّرات الاجتماعية الداخلية

يعبّر المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب شعوره بالقلق من التهديدات الأمنية الخارجية، عن قلق إزاء التوتّرات والتصدّعات الاجتماعية الداخلية. إذ أفاد 86% من الجمهور الإسرائيلي بأنهم قلقون من التوترات الاجتماعية داخل إسرائيل، في حين أن 14% فقط لا يعبّرون عن هذا القلق. وتظهر في هذا السياق أيضاً فجوة في المواقف وفقاً للمعسكرات السياسية. نجد أن 90% من مصوّتي المعارضة قلقون من التوتّرات الاجتماعية، مقابل 78% من مصوّتي الائتلاف. وفي المجمل، تُعبّر غالبية ساحقة في كلا المعسكرين عن هذا القلق، وكذلك في التقسيم إلى معسكرات سياسية أوسع، إذ يعبّر 80% من مصوّتي اليمين و88% من مصوّتي الوسط - اليسار عن قلقهم.

في المجمل، تُظهر النتائج حالة قلق في المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب مخاوف معتدلة من مستقبل الحالة الأمنية وتراجع في الشعور بالأمن الشخصي. كذلك يتبيّن أن مستوى القلق يختلف تبعاً للانتماء السياسي، إذ يعبّر مؤيّدو الائتلاف الحكومي ومصوّتو اليمين عن مستويات قلق أقلّ مقارنة بمؤيّدي المعارضة ومصوّتي أحزاب الوسط - اليسار. وبذلك، يتّضح أن حالة القلق وتقييم الوضع الأمني لا يرتبطان بالمعطيات الأمنية وحدها، بل يتأثران أيضاً بالانتماء والموقع السياسيين.

يشير الاستطلاع إلى فروقات في المواقف بين مؤيدي الائتلاف الحكومي ومؤيدي المعارضة

توفّر هذه الحالة قدراً واسعاً من الشرعية داخل المجتمع الإسرائيلي لاستمرار تفضيل خيار الحلول العسكرية والأمنية، وتسهم في تعميق عملية عسكرة المجتمع، كما تمنح شرعية أكبر لخطابات اليمين واليمين المتطرّف. ويعني ذلك أن أيّ طرح بديل لنهج التحالف الحكومي القائم سيبقى، في الغالب، أسير التركيز على المقاربات الأمنية والعسكرية، حتى وإن اختلفت الجهات السياسية التي تقترحه. كما تفسّر هذه الحالة نتائج الاستطلاع التي تشير إلى ارتفاع مستوى ثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسّسات الأمنية والعسكرية، مقابل تراجع الثقة بالمؤسّسات السياسية والحكومية، بما يعكس اختلالاً بنيوياً في ميزان الثقة بين المجالين الأمني والسياسي.

ثقة منخفضة في الحكومة

أفاد 83% من الجمهور الإسرائيلي بثقة مرتفعة في الجيش، مقابل 17% عبّروا عن ثقة منخفضة. كما سُجِّلت مستويات ثقة مرتفعة في جهاز الأمن العام (شاباك) وفي قادة المؤسّسات الأمنية؛ حيث عبّر 71% من الجمهور عن ثقة مرتفعة بالشاباك، و59% عن ثقة مرتفعة برئيس الشاباك دافيد زيني، فيما أعرب 66% عن ثقة مرتفعة برئيس أركان الجيش إيال زامير. في المقابل، عبّر 26% فقط من الجمهور عن ثقة مرتفعة بالحكومة، و34% برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، و29% بوزير الأمن يسرائيل كاتس، و27% بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويشير نحو ثلثي الجمهور (65–71%) إلى مستوى ثقة منخفض بكلٍّ من هذه الشخصيات الأربع.

أما في أوساط مصوّتي الائتلاف الحكومي، فتبدو الصورة مختلفة. إذ يعبّر 56% منهم عن ثقة مرتفعة بالحكومة، و74% برئيسها، و58% بكاتس، و61% بوزير الأمن القومي. في المقابل، لا تتجاوز نسبة من يعبّرون عن ثقة مرتفعة بهذه الشخصيات 9–10% فقط في أوساط مصوّتي المعارضة.

مناخ مؤيّد لاستئناف الحرب

تعكس المستويات المتدنّية للثقة بالحكومة الإسرائيلية لدى عموم المجتمع الإسرائيلي، وكذلك برئيس الحكومة ووزير الأمن، مقابل المستويات المرتفعة للثقة بالمؤسّسات العسكرية والأمنية، واقعاً سياسياً - اجتماعياً خاصاً يترافق مع استمرار حالة القلق العام من الوضع الأمني الراهن ومن مستقبله. وتُسهم هذه المعادلة في توفير مناخ عام متفهّم، بل وداعم، لاحتمال اتخاذ خطوات عسكرية مستقبلية من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيّما في ما يتعلّق بترجمة التهديدات المعلَنة تجاه لبنان وحزب الله وإيران إلى خطوات عملية على الأرض.

ويبدو أن نتائج المواجهات العسكرية الأخيرة، سواء على جبهة لبنان أو في سياق المواجهة مع إيران، لم تُفضِ إلى طمأنة المجتمع الإسرائيلي، ولم تُبدّد القلق من التهديدات الأمنية المستقبلية. وعلى العكس، يتّضح أن إسرائيل تسعى، على ما يبدو، إلى حسم أشدّ وأوضح في هذه الجبهات، باعتبار أن مثل هذا الحسم قد يسهم في تغيير، أو تحسين جزئي، في شعور المجتمع الإسرائيلي إزاء التهديدات الأمنية المقبلة. وفي هذا السياق، لا يُستغرب أن تبدي المعارضة الإسرائيلية دعماً واسعاً لهذا التوجّه، وأن تمتنع، في الغالب، عن الاعتراض الجوهري على القرارات الأمنية أو العسكرية التي تتّخذها الحكومة الحالية، بما يعكس إجماعاً سياسياً – أمنياً عابراً للانقسامات الحزبية.