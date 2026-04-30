القضاء النيوزيلندي يرفض استئناف مهاجم مسجدي كرايستشيرش الإرهابي

- رفض القضاء النيوزيلندي استئناف برينتون تارانت، الذي أقر بقتل 51 شخصاً في مسجدين بكرايستشيرش عام 2019، مؤكداً أن اعترافاته كانت طوعية ولم يتعرض لأي ضغط. - المحكمة لم تقبل الأدلة التي قدمها تارانت بشأن حالته العقلية، مشيرة إلى تناقضات في أقواله وتعارضها مع ملاحظات السلطات السجنية وتقييمات الصحة النفسية. - سعى تارانت للتراجع عن استئنافه، لكن المحكمة اعتبرت أن طلبه يفتقر إلى أساس قانوني، مؤكدة أن الاستئناف قد يؤدي إلى خطأ قضائي.

ردّ القضاء النيوزيلندي، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدّم به المؤمن بتفوّق العرق الأبيض برينتون تارانت، لإلغاء إدانته في قضية قتل 51 شخصاً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019، وفقاً لوثائق عدلية. وأقر تارانت، وهو مدرب رياضي أسترالي سابق، بتنفيذه أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في العصر الحديث في نيوزيلندا، قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أغسطس/ آب 2020.

وهاجم تارانت الذي كان يحمل أسلحة نصف آلية، مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين في كرايستشيرش 15 مارس/ آذار 2019. ونشر بياناً عنصرياً على الإنترنت قبل الهجوم، ثم بثّ عمليات القتل مباشرة لمدة 17 دقيقة، وكان من بين ضحاياه أطفال ونساء ومسنّون. ومَثل تارانت في فبراير/ شباط الفائت، أمام محكمة الاستئناف في ويلينغتون، وأدلى بأن ظروف احتجازه "التعذيبية واللاإنسانية" خلال فترة محاكمته جعلته غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانية عندما أقر بالذنب، وفق ملخص المحكمة للقضية.

وجاء في القرار الصادر، الخميس، أنّ "المحكمة لا تقبل الأدلة التي قدّمها تارانت بشأن حالته العقلية". وأضاف القرار أن "أقوال تارانت تنطوي على تناقضات، وأن تصريحاته تتعارض مع الملاحظات المفصلة التي سجلتها السلطات السجنية، وكذلك مع التقييمات التي أجراها المتخصصون في الصحة النفسية في الوقت الذي أقرّ فيه بالذنب".

واعتبر مجلس القضاة الثلاثة أن اعترافات تارانت كانت طوعية، وأنه "لم يتعرّض لأي إكراه أو ضغط لحمله على الإقرار بالذنب". ورأى أن "الأدلة تُظهر بصورة دامغة أنه لم يكن يعاني من أي أثر نفسي يُذكر ناتج عن ظروف احتجازه في الوقت الذي أقرّ فيه بالوقائع". واشار القضاة إلى أن برينتون تارانت سعى إلى التراجع عن استئنافه بعد أسبوع من تقديمه إياه في فبراير/شباط. وقد رُفض طلبه، الموقَّع تحت "اسم مستعار من اختراعه"، لأنه لم يكن مؤرخاً ولا مصدَّقاً من شاهد. وفي مذكرة ثانية قُدِّمت بعد بضعة أيام، لكنها استوفت الشروط، أكّد رغبته في "عدم الاستعانة بمحامٍ بعد الآن"، واعتبر أن الاستئناف ينبغي ألا يتواصل لأنه "سيؤدي على الأرجح إلى خطأ قضائي". وقد قضت المحكمة في نهاية الأمر بأن طلب الاستئناف "يفتقر كلياً إلى أي أساس".

(فرانس برس)